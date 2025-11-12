दिल्ली में नौकरी करता था सुभाषनगर का युवक, लहूलुहान मिला शव, मां ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप

लकी मखानी छह साल से नोएडा और दिल्ली में नौकरी कर रहा था। हाल ही में उसने नोएडा सेक्टर-62 स्थित एक निजी कंपनी में काम शुरू किया था। परिजनों के अनुसार, सोमवार को वह ऑफिस से छुट्टी लेकर बाहर गया था, उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। उसकी मां ज्योति देवी ने बताया कि उन्होंने बेटे से आखिरी बार मंगलवार सुबह 11:35 बजे फोन पर बात की थी, उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया।