प्रेमिका से मिलने गया था युवक, अगली सुबह पेड़ पर लटका मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, जाने मामला

बीसलपुर थाना क्षेत्र के गांव पटनिया निवासी 27 वर्षीय आदेश सिंह की मौत रहस्यमय हालात में हो गई। रविवार सुबह उसका शव फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव मनपुरा में एक पेड़ से फंदे पर लटका मिला। आदेश के परिजनों ने आरोप लगाया कि पड़ोसी गांव के कुछ लोगों ने उसे बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला और बाद में हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया।

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 26, 2025

बरेली। बीसलपुर थाना क्षेत्र के गांव पटनिया निवासी 27 वर्षीय आदेश सिंह की मौत रहस्यमय हालात में हो गई। रविवार सुबह उसका शव फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव मनपुरा में एक पेड़ से फंदे पर लटका मिला। आदेश के परिजनों ने आरोप लगाया कि पड़ोसी गांव के कुछ लोगों ने उसे बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला और बाद में हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया।

घटना की सूचना पर फरीदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इस बीच, आदेश की पिटाई के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में आदेश जमीन पर बेसुध पड़ा दिखाई दे रहा है और उसकी नाक से खून बह रहा है। वीडियो में कोई व्यक्ति उसे डंडे से मारता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आदेश शनिवार रात गांव कपूरपुर में अपनी प्रेमिका से मिलने गया था।

आदेश के पिता ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे का कपूरपुर की एक लड़की से प्रेम संबंध था और लड़की के बुलाने पर ही वह वहां गया था। परिजनों का आरोप है कि लड़की के घरवालों ने उसे पकड़कर बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद घटना को आत्महत्या जैसा दिखाने के लिए शव को पेड़ से लटका दिया गया।

पुलिस का कहना है कि संभावना है कि युवक ने पिटाई के बाद हुई बेइज्जती या डर के कारण खुदकुशी की हो। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण स्पष्ट हो सकेगा।

26 Oct 2025 02:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / प्रेमिका से मिलने गया था युवक, अगली सुबह पेड़ पर लटका मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, जाने मामला

