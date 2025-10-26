प्रेमिका से मिलने गया था युवक, अगली सुबह पेड़ पर लटका मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, जाने मामला

बरेली। बीसलपुर थाना क्षेत्र के गांव पटनिया निवासी 27 वर्षीय आदेश सिंह की मौत रहस्यमय हालात में हो गई। रविवार सुबह उसका शव फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव मनपुरा में एक पेड़ से फंदे पर लटका मिला। आदेश के परिजनों ने आरोप लगाया कि पड़ोसी गांव के कुछ लोगों ने उसे बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला और बाद में हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया।