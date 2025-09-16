युवक की सरेआम पिटाई, आधा दर्जन महिलाओं ने दौड़ा-दौड़ाकर बरसाए लात-घूंसे, वीडियो वायरल, जाने पूरा मामला

स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक और महिलाओं के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि महिलाओं ने मिलकर युवक की सरेआम धुनाई शुरू कर दी। जहां एक तरफ युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा था, वहीं आसपास खड़े लोग बीच-बचाव करने के बजाय मोबाइल निकालकर वीडियो बनाते रहे। सोशल मीडिया पर इस संवेदनहीन रवैये की जमकर आलोचना हो रही है।