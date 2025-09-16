युवक की सरेआम पिटाई, आधा दर्जन महिलाओं ने दौड़ा-दौड़ाकर बरसाए लात-घूंसे, वीडियो वायरल, जाने पूरा मामला

बरेली। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के बैरियर नंबर-2 चौकी के पास सोमवार को एक युवक की आधा दर्जन महिलाओं ने सरेआम जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महिलाएं युवक पर लात-घूंसे और डंडों की बरसात कर रही हैं, जबकि मौके पर मौजूद लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे।
स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक और महिलाओं के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि महिलाओं ने मिलकर युवक की सरेआम धुनाई शुरू कर दी। जहां एक तरफ युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा था, वहीं आसपास खड़े लोग बीच-बचाव करने के बजाय मोबाइल निकालकर वीडियो बनाते रहे। सोशल मीडिया पर इस संवेदनहीन रवैये की जमकर आलोचना हो रही है।
घटना के दौरान सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और जाम की स्थिति पैदा हो गई। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी युवक को बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। इज्जतनगर इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। घटना से जुड़े सभी पक्षों से पूछताछ की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।