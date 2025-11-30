घर बुलाकर युवक की हत्या, पुलिया के नीचे फेंका शव, परिजनों ने दोस्त पर लगाए ये आरोप

बरेली। फरीदपुर थाना क्षेत्र के हाजीपुर–खटेली मार्ग पर रविवार सुबह राहगीरों ने नदी की पुलिया के नीचे एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा देखा। मृतक की पहचान मोहल्ला भूरे खां गोटिया निवासी जुनैद पुत्र नन्हे के रूप में हुई है। उसके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। परिजनों ने उसके दोस्त पर घर बुलाकर हत्या करने और शव पुलिया के नीचे फेंकने का आरोप लगाया है।
जुनैद की दोस्ती थाना क्षेत्र के बडराकासमपुर कटरा पट्टी गांव के एक युवक से थी। मृतक के पिता नन्हे ने बताया कि शनिवार देर रात उसके दोस्त ने फोन कर जुनैद को घर बुलाया था। कॉल प्राप्त होने पर जुनैद अपनी बाइक से वहां चला गया, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसकी तलाश में निकल पड़े।
तलाशी के दौरान ग्रामीणों ने हाजीपुर–खजुरिया–खटेली मार्ग पर नदी की पुलिया के नीचे एक युवक का शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पुलिया पर खड़ी बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर से शव की पहचान जुनैद के रूप में की और परिजनों को जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंचकर दहाड़े मारकर रोने लगे।
फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल एवं अन्य साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि जुनैद के दोस्त ने ही उसे घर बुलाकर मार डाला और सबूत मिटाने के लिए शव पुलिया के नीचे फेंक दिया। थाना पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।
