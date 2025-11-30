घर बुलाकर युवक की हत्या, पुलिया के नीचे फेंका शव, परिजनों ने दोस्त पर लगाए ये आरोप

फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल एवं अन्य साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि जुनैद के दोस्त ने ही उसे घर बुलाकर मार डाला और सबूत मिटाने के लिए शव पुलिया के नीचे फेंक दिया। थाना पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।