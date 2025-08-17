बीमा पॉलिसी फ्रीज कराने के नाम पर युवक से ठगी, जालसाजों ने लिंक भेजकर खाते से उड़ाए लाखों रुपये

बरेली। बीमा पॉलिसी बंद कराने और मोटा फायदा दिलाने का झांसा देकर ठगों ने एक युवक से लाखों रुपये उड़ा लिए। जालसाजों ने पहले पुरानी पॉलिसी फ्रीज कराई, फिर नई पॉलिसियां थमाकर रुपये ऐंठ लिए। पीड़ित ने एसपी सिटी से मामले की शिकायत की, जिसके बाद इज्जतनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
इज्जतनगर की महानगर कॉलोनी निवासी अश्वनी कुमार ने बताया कि उनके पास एक अज्ञात युवक का फोन आया उसने खुद को सीआईयू, आईआरडीएआई में अफसर बताया और पुरानी पॉलिसी को बंद कराने की सलाह दी। थोड़ी देर बाद दूसरे नंबर से फोन आया, जिसमें खुद को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का अफसर बताकर पॉलिसी फ्रीज करने की पुष्टि की।
इसके बाद ठगों ने नई पॉलिसी लेने का दबाव बनाया और लिंक भेजकर 1,49,899 ऐंठ लिए और श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी थमा दी। जुलाई में पुरानी पॉलिसी का पैसा तो खाते में आया, लेकिन नई पॉलिसियों का पैसा नहीं मिला। ठगों ने फिर फोन किया और कहा कि दूसरी पॉलिसी सेटल करने के लिए 18 फीसदी टैक्स या फिर नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी। इसके बाद लिंक भेजकर 1,98,998 और वसूल लिए।
ठगों ने भरोसा दिलाया कि मार्च में सभी पॉलिसियों का पैसा मिलाकर 14 लाख रुपये खाते में आ जाएंगे, लेकिन मार्च के बाद जब सभी नंबर बंद हो गए। पीड़ित ने पूरे मामले की जानकारी एसपी सिटी मानुष पारीक को दी। एसपी सिटी के आदेश पर इज्जतनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी।