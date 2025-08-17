बीमा पॉलिसी फ्रीज कराने के नाम पर युवक से ठगी, जालसाजों ने लिंक भेजकर खाते से उड़ाए लाखों रुपये

इसके बाद ठगों ने नई पॉलिसी लेने का दबाव बनाया और लिंक भेजकर 1,49,899 ऐंठ लिए और श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी थमा दी। जुलाई में पुरानी पॉलिसी का पैसा तो खाते में आया, लेकिन नई पॉलिसियों का पैसा नहीं मिला। ठगों ने फिर फोन किया और कहा कि दूसरी पॉलिसी सेटल करने के लिए 18 फीसदी टैक्स या फिर नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी। इसके बाद लिंक भेजकर 1,98,998 और वसूल लिए।