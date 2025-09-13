एमएलएम कंपनी में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर युवक से ठगी, ठगों ने चार झटकों में उड़ा लिए 12 लाख, जाने कैसे

मिनाजुद्दीन ने बताया कि गांव के ही नरेश पटेल ने उन्हें एक एमएलएम कंपनी का प्लान समझाकर मुनाफे का झांसा दिया। सबसे पहले उन्होंने 24 जुलाई 2024 को 50 हजार रुपये “कुशाग्र हेवीवेट डेवलपर्स” नामक कंपनी के खाते में डाले। इसके बाद नरेश पटेल ने भरोसा दिलाया कि अगर और पैसा लगाएंगे तो मोटा मुनाफा मिलेगा। आरोप है कि इस झांसे में आकर मिनाजुद्दीन ने दो बार में तीन-तीन लाख रुपये, तीसरी बार चार लाख रुपये और चौथी बार डेढ़ लाख रुपये निवेश कर दिए। रकम कंपनी और उससे जुड़े दूसरे खातों में ट्रांसफर की गई।