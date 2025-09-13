एमएलएम कंपनी में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर युवक से ठगी, ठगों ने चार झटकों में उड़ा लिए 12 लाख, जाने कैसे

बरेली। कैंट क्षेत्र के मोहनपुर गांव में रहने वाले मिनाजुद्दीन से गांव के ही युवक ने निवेश के नाम पर लाखों रुपये हड़प लिए। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामला बारह लाख रुपये की ठगी से जुड़ा है।
मिनाजुद्दीन ने बताया कि गांव के ही नरेश पटेल ने उन्हें एक एमएलएम कंपनी का प्लान समझाकर मुनाफे का झांसा दिया। सबसे पहले उन्होंने 24 जुलाई 2024 को 50 हजार रुपये “कुशाग्र हेवीवेट डेवलपर्स” नामक कंपनी के खाते में डाले। इसके बाद नरेश पटेल ने भरोसा दिलाया कि अगर और पैसा लगाएंगे तो मोटा मुनाफा मिलेगा। आरोप है कि इस झांसे में आकर मिनाजुद्दीन ने दो बार में तीन-तीन लाख रुपये, तीसरी बार चार लाख रुपये और चौथी बार डेढ़ लाख रुपये निवेश कर दिए। रकम कंपनी और उससे जुड़े दूसरे खातों में ट्रांसफर की गई।
पीड़ित का कहना है कि कुल 12 लाख रुपये लगाने के बाद भी न तो उन्हें कोई मुनाफा मिला और न ही पैसा वापस हुआ। जब भी उन्होंने रकम की मांग की, तो आरोपी और पैसे लगाने का दबाव बनाता रहा। अब पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।