शादी का झांसा देकर युवती से ठगी, लखनऊ का युवक साढ़े तीन लाख लेकर गायब, जाने फिर क्या हुआ

बरेली। ऑनलाइन शादी कराने वाली वेबसाइट के जरिए रिश्ता जोड़ने का झांसा एक युवती को भारी पड़ गया। लखनऊ निवासी युवक ने पहले प्यार और शादी का सपना दिखाया, फिर विश्वास जीतकर धीरे-धीरे युवती से लाखों रुपये हड़प लिए। ठगी का शिकार हुई बरेली की युवती ने एसएसपी अनुराग आर्य से मामले की शिकायत की, एसएसपी के आदेश के बाद प्रेमनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
प्रेमनगर क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने बताया कि आनंद प्रकाश नाम का युवक, जो लखनऊ के कृष्णा नगर का रहने वाला है, जीवनसाथी डॉट कॉम पर उससे जुड़ा था। कुछ ही दिनों में उसने भावनात्मक बातें करके भरोसा जीत लिया और शादी का वादा किया। इसके बाद कभी पारिवारिक परेशानी, तो कभी इलाज का बहाना बनाकर रकम मांगता रहा।
पीड़िता का कहना है कि अब तक वह 3,24,227 रुपये गंवा चुकी है। इसमें 2.80 लाख रुपये उसने ऑनलाइन QR कोड स्कैन कर ट्रांसफर किए, जबकि करीब 44 हजार रुपये नकद दिए। नकद रकम बरेली जंक्शन और लखनऊ चारबाग स्टेशन जैसे स्थानों पर यात्रा के दौरान आरोपी को सौंपी गई।
युवती ने शिकायत में कहा है कि आरोपी हर बार मिलने पर सिर्फ उपहार या रुपये लेकर तुरंत गायब हो जाता। उसने कभी रिश्ते को गंभीरता से नहीं निभाया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने कई बार अपनी बहन हर्षा सिंह और दोस्तों अमिषा सिंह व अब्दुल्ला मिर्जा से भी मुलाकात कराई थी, ताकि विश्वास और मजबूत हो सके।
शुरुआत में जब पीड़िता ने पुलिस से मदद मांगी तो चौकी इंचार्ज ने आरोपी से फोन पर बातचीत भी कराई थी। उस वक्त उसने पैसे लौटाने का वादा किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका व्हाट्सऐप अकाउंट डिलीट हो गया और फोन नंबर भी बंद हो गए।
पीड़िता का कहना है कि प्रेमनगर थाने में भी उसने गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उसने अब एसएसपी बरेली से लिखित शिकायत की है। एसएसपी के आदेश पर प्रेमनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।