शादी का झांसा देकर युवती से ठगी, लखनऊ का युवक साढ़े तीन लाख लेकर गायब, जाने फिर क्या हुआ

बरेली। ऑनलाइन शादी कराने वाली वेबसाइट के जरिए रिश्ता जोड़ने का झांसा एक युवती को भारी पड़ गया। लखनऊ निवासी युवक ने पहले प्यार और शादी का सपना दिखाया, फिर विश्वास जीतकर धीरे-धीरे युवती से लाखों रुपये हड़प लिए। ठगी का शिकार हुई बरेली की युवती ने एसएसपी अनुराग आर्य से मामले की शिकायत की, एसएसपी के आदेश के बाद प्रेमनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।