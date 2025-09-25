शादी का झांसा देकर युवती को उठाया, दुष्कर्म कर सड़क पर छोड़ा, पूर्व प्रधान पर भी गंभीर आरोप, जाने पूरा मामला

बरेली। सुभाषनगर क्षेत्र में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी और उसके परिवार वाले उसे बहला-फुसलाकर घर से ले गए। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में सुभाषनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
युवती ने सुभाषनगर थाने में दी तहरीर में बताया कि 21 सितंबर को दोपहर 11:30 बजे गांव का ही आस मोहम्मद उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया और जबरन अवैध संबंध बनाए। विरोध करने पर आरोपी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के अनुसार, 23 सितंबर की सुबह करीब 4 बजे आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और सड़क पर छोड़ दिया। घर पहुंचने के बाद उसने परिवार को सारी घटना बताई।
जब परिजनों ने आरोपी के घर जाकर शिकायत की, तो आस मोहम्मद के पिता निसारूद्दीन, मां और भाई राज मोहम्मद ने गालियां दी और धमकी दी कि हमारे लड़के को जो करना है करेगा, तुम लोग चाहो तो पुलिस में चले जाओ, हम एक से दस लाख रुपये तक खर्च कर देंगे, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पीड़िता ने बताया कि परिवार और समाज में बदनामी की वजह से वह और उसके परिवार वाले तनाव में हैं और आत्महत्या तक के विचार करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी और उसके परिवार के दबंग होने की वजह से कहीं शिकायत करने में भी डर है। साथ ही आरोप लगाया कि पूर्व प्रधान अफरोज से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
पीड़ित युवती ने पूरे मामले की शिकायत सुभाषनगर पुलिस से की, पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी और उसके परिवार वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सुभाषनगर इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।