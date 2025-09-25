शादी का झांसा देकर युवती को उठाया, दुष्कर्म कर सड़क पर छोड़ा, पूर्व प्रधान पर भी गंभीर आरोप, जाने पूरा मामला

जब परिजनों ने आरोपी के घर जाकर शिकायत की, तो आस मोहम्मद के पिता निसारूद्दीन, मां और भाई राज मोहम्मद ने गालियां दी और धमकी दी कि हमारे लड़के को जो करना है करेगा, तुम लोग चाहो तो पुलिस में चले जाओ, हम एक से दस लाख रुपये तक खर्च कर देंगे, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पीड़िता ने बताया कि परिवार और समाज में बदनामी की वजह से वह और उसके परिवार वाले तनाव में हैं और आत्महत्या तक के विचार करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी और उसके परिवार के दबंग होने की वजह से कहीं शिकायत करने में भी डर है। साथ ही आरोप लगाया कि पूर्व प्रधान अफरोज से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।