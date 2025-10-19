रजऊ परसपुर मेले में हुई अभिषेक की हत्या का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार, सामने आया ये सच

बरेली। बिथरी चैनपुर पुलिस ने रजऊ परसपुर मेले में हुए अभिषेक हत्याकांड का खुलासा करते हुए चार युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया है।
मामला 15 अक्टूबर का है। रजऊ परसपुर में लगे मेले के दौरान 22 वर्षीय अभिषेक कुमार पुत्र रामकिशन पर कुछ युवकों ने चाकू से हमला कर दिया था। लहूलुहान हालत में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी।
मृतक के पिता रामकिशन ने गांव के ही कुछ युवकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया कि अभिषेक अपने दोस्तों विकास, प्रमोद और बब्लू के साथ मेला देखने गया था। शराब की दुकान पर दीपक, गोपी, हुकुम सिंह और रौनक नाम के युवकों से उनका विवाद हो गया था। इसी रंजिश में चारों ने हाईवे के पास अभिषेक और उसके साथी विकास पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में अभिषेक की मौत हो गई, जबकि विकास घायल हो गया।
पुलिस ने तफ्तीश के बाद आरोपियों की पहचान दीपक पुत्र ईश्वरी प्रसाद, हुकुम सिंह पुत्र लाल सिंह, रौनक पुत्र शेर सिंह और गोपी पुत्र ईश्वरी प्रसाद के रूप में की। चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं, जांच में पता चला कि घटना में नामजद किए गए कुछ अन्य युवक निर्दोष थे, जिन्हें थाने से ही छोड़ दिया गया।
