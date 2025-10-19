रजऊ परसपुर मेले में हुई अभिषेक की हत्या का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार, सामने आया ये सच

मृतक के पिता रामकिशन ने गांव के ही कुछ युवकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया कि अभिषेक अपने दोस्तों विकास, प्रमोद और बब्लू के साथ मेला देखने गया था। शराब की दुकान पर दीपक, गोपी, हुकुम सिंह और रौनक नाम के युवकों से उनका विवाद हो गया था। इसी रंजिश में चारों ने हाईवे के पास अभिषेक और उसके साथी विकास पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में अभिषेक की मौत हो गई, जबकि विकास घायल हो गया।