बरेली कैफे कांड: ‘क्या मुझे अपने दोस्त धर्म के आधार पर चुनने होंगे?, 27 दिसंबर की कहानी छात्रा की जुबानी

बता दें कि बदायूं जिले की रहने वाली छात्रा पिछले 4 साल से नर्सिंग इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में रह रही है। उसके पिता किसान हैं और वह दो भाई-बहनों में सबसे बड़ी है। 27 दिसंबर को हुई घटना का जिक्र करते हुए छात्रा ने कहा, ''मैंने अपने 40 क्लासमेट्स को बुलाया था लेकिन सिर्फ 12 ही आ सके। उनमें वाकिब और शान भी थे। दोपहर करीब 12.30 बजे उसके दोस्त कैफे पहुंचे। करीब एक घंटे बाद, जब वह अपना बर्थडे केक काट रही थी, तो हमलावरों का ग्रुप कथित तौर पर नारे लगाते हुए अंदर घुस आया।''