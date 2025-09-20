निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा: तेज रफ्तार कार पलटी, दो सराफा कारोबारियों की मौत

सनी दो भाइयों में छोटा था और उसकी शादी पिछले साल ही हुई थी। अंशुल तीन भाइयों में मंझला था। दोनों की असमय मौत से नगर का माहौल गमगीन हो गया। घरों में मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बड़ी संख्या में लोग ढांढस बंधाने उनके घर पहुंच रहे हैं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।