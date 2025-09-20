निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा: तेज रफ्तार कार पलटी, दो सराफा कारोबारियों की मौत

बदायूं। गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे में बिसौली कस्बा के दो दोस्तों की मौत हो गई। दोनों सराफा कारोबारी थे और बरेली से लौटते समय उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
जानकारी के मुताबिक 28 वर्षीय सनी अग्रवाल पुत्र आलोक अग्रवाल और 30 वर्षीय अंशुल वार्ष्णेय पुत्र केशव वार्ष्णेय शुक्रवार को किसी काम से बरेली गए थे। रातभर परिजन उनके घर लौटने का इंतजार करते रहे। लेकिन सुबह गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसे की खबर आई तो परिवारों में कोहराम मच गया।
गंगा एक्सप्रेसवे पर अभी यातायात शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दोनों कारोबारी वहां कार लेकर क्यों गए, यह सवाल बना हुआ है। वजीरगंज क्षेत्र में शनिवार सुबह ग्रामीणों को एक्सप्रेसवे पर क्षतिग्रस्त कार दिखी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर कार से दोनों के शव बाहर निकाले। मिले दस्तावेजों से उनकी पहचान की गई और परिजनों को खबर दी गई।
सनी दो भाइयों में छोटा था और उसकी शादी पिछले साल ही हुई थी। अंशुल तीन भाइयों में मंझला था। दोनों की असमय मौत से नगर का माहौल गमगीन हो गया। घरों में मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बड़ी संख्या में लोग ढांढस बंधाने उनके घर पहुंच रहे हैं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।