गाड़ी पार्किंग विवाद में अधिवक्ता और पिता से मारपीट, इंसाफ मांगने गए तो पुलिस ने हवालात में डाला, जाने पूरा मामला

घटना की सूचना मिलते ही उनका बेटा और जिला अदालत में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता राजीव मौर्य मौके पर पहुंचे। उन्होंने पिता को घायल देखकर विरोध किया तो वहां मौजूद विपिन, उसका भाई शिवकुमार उर्फ पप्पू, उनका दोस्त गुरमीत सिंह और 5-6 अन्य लोग आगबबूला हो गए। सभी ने अधिवक्ता पर हमला बोल दिया और गालियां देते हुए धमकी दी कि पूरे परिवार को जान से मार देंगे और उनके प्लॉट पर कब्जा कर लेंगे। राजीव मौर्य पिता को लेकर थाना बारादरी पहुंचे और तहरीर दी। लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उन्हें और उनके घायल पिता को ही हवालात में बंद कर दिया। दोनों को पूरी रात थाने में रखा गया और समझौते का दबाव बनाया गया। राजीव का कहना है कि पुलिस ने धमकी दी कि अगर समझौता नहीं किया तो दोनों बाप-बेटे को जेल भेज दिया जाएगा।