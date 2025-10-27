इंस्टा का 3 महीने का प्यार… सात जन्मों के रिश्ते को मारी ठोकर, ब्वॉयफ्रेंड के साथ हुई फरार, पति ने उठाया यह खौफनाक कदम

मामला बरेली के कैंट थाना क्षेत्र का है। यहीं के रहने वाले एडवोकेट कमल की शादी 8 साल पहले कोमल से हुई थी। दोनों के दो बच्चे हैं। हंसी-खुशी परिवार चल रहा था। लेकिन, कुछ महीनों से महिला का बर्ताव बदल गया। वजह थी एक युवक। क्योंकि कुछ महीनों पहले ही उसकी एक युवक से दोस्ती हो गई और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। एक दिन महिला अचानक घर से गायब हो गई। परिजनों को लगा कि वह अपने मायके गई होगी। उन्होंने वहां पता किया तो महिला वहां थी ही नहीं। बाद में पता चला महिला तो अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। यह खबर मिलते ही पति पूरी तरह से टूट गया।