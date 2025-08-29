ससुरालियों के दहेज का दबाव डालने से आहत हुई युवती ने लगाई फांसी, मंगेतर ने कहा जियो या मरो पर मांग पूरी करो

बरेली। सुभाषनगर क्षेत्र में दहेज की मांग ने एक मासूम जिंदगी को निगल लिया। पड़ोस में तय शादी से खुश रहने वाली 19 साल की रिमझिम ने सोमवार को अपने ही घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दे दी। आरोप है कि मंगेतर और उसके घरवालों ने शादी के लिए जेवर, बाइक और लकड़ी का डबल बेड मांगा था। जब परिवार ने साफ मना किया तो शादी तोड़ने की धमकी दी गई। इससे आहत युवती ने यह खौफनाक कदम उठा लिया।