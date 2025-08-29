ससुरालियों के दहेज का दबाव डालने से आहत हुई युवती ने लगाई फांसी, मंगेतर ने कहा जियो या मरो पर मांग पूरी करो

बरेली। सुभाषनगर क्षेत्र में दहेज की मांग ने एक मासूम जिंदगी को निगल लिया। पड़ोस में तय शादी से खुश रहने वाली 19 साल की रिमझिम ने सोमवार को अपने ही घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दे दी। आरोप है कि मंगेतर और उसके घरवालों ने शादी के लिए जेवर, बाइक और लकड़ी का डबल बेड मांगा था। जब परिवार ने साफ मना किया तो शादी तोड़ने की धमकी दी गई। इससे आहत युवती ने यह खौफनाक कदम उठा लिया।
वंशी नगला निवासी अनिल बाबू की बेटी रिमझिम की शादी पड़ोस के शिवांग सैनी से तय हुई थी। मंगनी भी हो चुकी थी और 10 नवंबर को शादी की तारीख फाइनल थी। घर में तैयारियां चल रही थीं। इसी बीच, मंगेतर शिवांग और उसके घरवाले फोन पर रिमझिम को दहेज लाने के लिए दबाव डालने लगे।
रिमझिम की मां शीला का कहना है कि वह घरों में काम करके परिवार पालती हैं, ऐसे में दहेज की मांग पूरी करना मुमकिन नहीं था। जब रिमझिम ने मंगेतर से कहा कि वह दहेज नहीं दे सकती तो शिवांग और उसके परिजनों ने साफ कह दिया कि “बिना दहेज शादी नहीं होगी। इतना ही नहीं, जब रिमझिम ने आत्महत्या की बात कही तो शिवांग ने ताने कसते हुए कहा जियो या मरो, हमें फर्क नहीं पड़ता।
शीला ने बताया कि मंगेतर के तानों और शादी टूटने से आहत होकर रिमझिम ने 27 अगस्त को दुपट्टे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इंस्पेक्टर ने बताया कि तहरीर के मुताबिक शिवांग व उसके परिजनों पर रिपोर्ट लिख ली है। मामले में विवेचना कर कार्रवाई की जाएगी।