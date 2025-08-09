पुलिस की मौजूदगी में सुपुर्द-ए-खाक हुआ युवती का शव, रिपोर्ट दर्ज होते ही झोलाछाप फरार, तलाश में जुटीं दो टीमें

बरेली। सीबीगंज के बंडिया गांव में झोलाछाप डॉक्टर की शर्मनाक हरकत से आहत होकर युवती ने फांसी लगाकर जिंदगी खत्म कर ली। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद गमगीन माहौल में उसे गांव के कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। इधर, मामला दर्ज होते ही आरोपी क्लिनिक पर ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं।
गांव के मोहम्मद आसिफ के मुताबिक बंडिया में झोलाछाप नरेंद्र राजपूत क्लिनिक चलाता था। उसकी बहन शबा बी दवा लेने वहां जाया करती थी। आरोप है कि आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर लेकर फोन पर परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने युवती की मार्फ फोटो बनाकर फेसबुक पर पोस्ट कर दी।
शुक्रवार दोपहर, जब परिवार के लोग नमाज अदा करने गए थे, तो आहत शबा ने घर में फंदा लगा लिया। लौटकर आए परिजनों ने उसे इस हालत में देखा तो कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी से मौत की पुष्टि हुई। आसिफ का कहना है कि आरोपी खुद को उनका करीबी बताता था, किसी को अंदाजा नहीं था कि वह ऐसा घिनौना काम करेगा। वह बाहर से आकर गांव में क्लिनिक चला रहा था।
उधर, पुलिस जब आरोपी के घर पहुंची तो दरवाजे पर ताला लटका मिला। सीबीगंज थाना प्रभारी के मुताबिक, दो टीमें आरोपी की तलाश में लगी हैं और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।