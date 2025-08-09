पुलिस की मौजूदगी में सुपुर्द-ए-खाक हुआ युवती का शव, रिपोर्ट दर्ज होते ही झोलाछाप फरार, तलाश में जुटीं दो टीमें

शुक्रवार दोपहर, जब परिवार के लोग नमाज अदा करने गए थे, तो आहत शबा ने घर में फंदा लगा लिया। लौटकर आए परिजनों ने उसे इस हालत में देखा तो कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी से मौत की पुष्टि हुई। आसिफ का कहना है कि आरोपी खुद को उनका करीबी बताता था, किसी को अंदाजा नहीं था कि वह ऐसा घिनौना काम करेगा। वह बाहर से आकर गांव में क्लिनिक चला रहा था।