15 हजार का इनामी अफजाल बेग खुद पहुंचा कोर्ट, देखती रह गई किला पुलिस, अब जेल में होंगे बयान या होगी रिमांड

आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का निजी सहायक (पीए) और 15 हजार रुपये का इनामी अफजाल बेग पुलिस की गिरफ्तारी से बचते हुए बुधवार दोपहर एसीजेएम तृतीय की अदालत में खुद पेश हो गया। किला पुलिस उसे पकड़ने में विफल रही।

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 16, 2025

बरेली। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का निजी सहायक (पीए) और 15 हजार रुपये का इनामी अफजाल बेग पुलिस की गिरफ्तारी से बचते हुए बुधवार दोपहर एसीजेएम तृतीय की अदालत में खुद पेश हो गया। किला पुलिस उसे पकड़ने में विफल रही। कोर्ट ने सरेंडर स्वीकार करते हुए अफजाल को जेल भेज दिया। पुलिस की ओर से मुकदमे का ब्योरा कोर्ट में दिया गया, जिसके बाद अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख तय कर दी गई।

तौकीर रजा का साया रहा अफजाल, बवाल के बाद हुआ फरार

बिहारीपुर सिविल लाइंस निवासी अफजाल बेग आईएमसी में पदाधिकारी रह चुका है और प्रवक्ता डॉ. नफीस की तरह मौलाना तौकीर के साथ साये की तरह देखा जाता था।
26 सितंबर को हुए उपद्रव के मुकदमे में नामजद होने के बाद से वह फरार था।
एसएसपी अनुराग आर्य ने उस पर 15 हजार का इनाम घोषित किया था, लेकिन किला पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी।

पुलिस कोर्ट के बाहर तैनात रही, फिर भी हाथ नहीं आया इनामी

सूत्रों के मुताबिक किला थाना पुलिस को पहले ही सूचना मिल गई थी कि अफजाल कोर्ट में सरेंडर करने आएगा।
कोर्ट के बाहर पुलिस पहुंच भी गई, मगर अफजाल अपने वकील और कुछ प्रभावशाली लोगों की मदद से सीधे कोर्ट के अंदर दाखिल हुआ और सरेंडर कर दिया। इसके बाद पुलिस को केवल जेल भेजने की कार्रवाई का इंतजार करना पड़ा।

इनामियों की लिस्ट लंबी, किसी का अब तक नहीं मिला सुराग

अफजाल के अलावा ये छह आरोपी भी इनामी और वांछित हैं, लेकिन पुलिस अब तक खाली हाथ है —

नाम थाना / स्थिति

साजिद सकलैनी (मदीना शाह इमामबाड़ा) बारादरी थाने से वांछित
हिस्ट्रीशीटर नायाब उर्फ निम्मा (चक महमूद) बारादरी थाने से वांछित
हिस्ट्रीशीटर बबलू खान (चक महमूद) सीबीगंज व बारादरी से वांछित
नदीम (चक महमूद) बवाल केस में आरोपी
अदनान सकलैनी (बारादरी) फरार, पुलिस तलाश में
अल्तमस रजा (शाहबाद निवासी) प्रेमनगर और बारादरी दोनों थानों से वांछित

बारादरी में भी वांछित, रिमांड लेगी पुलिस

किला थाना प्रभारी सुभाष सिंह ने बताया कि अफजाल बेग बारादरी थाने में दर्ज उपद्रव के मुकदमे में भी वांछित है, इसलिए रिमांड के लिए बारादरी पुलिस कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी।

भागे हुए आरोपियों पर कुर्की और इनाम बढ़ाने की तैयारी

एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि सभी आरोपियों की संपत्तियों का चिन्हांकन कराया जा रहा है। गैर-जमानती वारंट की कार्रवाई की जा रही है। पेश न होने वालों पर इनाम बढ़ाया जाएगा और कोर्ट की अनुमति लेकर कुर्की भी कराई जाएगी।"

13 मुकदमों की रोज शाम समीक्षा, SSP कैंप ऑफिस से खुद कर रहे मॉनिटरिंग

26 सितंबर के बवाल में पांच थानों में दस मुकदमे दर्ज हुए।
फर्जी दस्तखत वाले आईएमसी पत्र मामले में कोतवाली में एक और मुकदमा नफीस व नदीम के खिलाफ दर्ज है।
एक पत्रकार ने भी बाइक तोड़ने और आंख में चोट का मुकदमा दर्ज कराया।
2019 के NRC विरोध केस में भी मौलाना तौकीर नामजद हैं, जांच जारी।
कुल 13 मुकदमों की फाइल SSP अनुराग आर्य रोज शाम कैंप कार्यालय में खुलवा रहे हैं और तेज कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं।

