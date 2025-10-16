15 हजार का इनामी अफजाल बेग खुद पहुंचा कोर्ट, देखती रह गई किला पुलिस, अब जेल में होंगे बयान या होगी रिमांड

26 सितंबर के बवाल में पांच थानों में दस मुकदमे दर्ज हुए।

फर्जी दस्तखत वाले आईएमसी पत्र मामले में कोतवाली में एक और मुकदमा नफीस व नदीम के खिलाफ दर्ज है।

एक पत्रकार ने भी बाइक तोड़ने और आंख में चोट का मुकदमा दर्ज कराया।

2019 के NRC विरोध केस में भी मौलाना तौकीर नामजद हैं, जांच जारी।

कुल 13 मुकदमों की फाइल SSP अनुराग आर्य रोज शाम कैंप कार्यालय में खुलवा रहे हैं और तेज कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं।