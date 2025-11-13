अखिलेश यादव ने भाजपाईयों को बताया ‘भूमाफिया’, कहा- बिजली महंगी कर जमीन और सोना इकट्ठा कर रहे भाजपाई

शादी समारोह में मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा भाजपा वाले भगवान से ऊपर हैं। उन्होंने बिजली महंगी कर दी और गरीबों की शादी-ब्याह मुश्किल कर दी। जमीन और सोना इकट्ठा कर रहे हैं। ये लोग असली भूमाफिया हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जब योगी सरकार की कुर्सी हिलती है तो वे कम्युनल हो जाते हैं। उन्हें इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, बस लोगों को बांटना जानते हैं। जबकि सपा विजन के साथ आगे बढ़ रही है।