बरेली

रामपुर में आजम से मुलाकात को निकलेगे अखिलेश यादव, बरेली में 15 मिनट का ठहराव, पुलिस-प्रशासन अलर्ट

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को रामपुर जाकर सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से मुलाकात करेंगे। यह जेल से रिहाई के बाद आजम खान और अखिलेश यादव की पहली मुलाकात होगी, इसलिए इस भेंट को राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है।

बरेली

Avanish Pandey

Oct 07, 2025

सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को रामपुर जाकर सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से मुलाकात करेंगे। यह जेल से रिहाई के बाद आजम खान और अखिलेश यादव की पहली मुलाकात होगी, इसलिए इस भेंट को राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है।

अखिलेश यादव बुधवार को लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से रवाना होकर बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां उनका लगभग 15 मिनट का ठहराव रहेगा, इसके बाद वे सड़क मार्ग से रामपुर जाएंगे। वहां आजम खान से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे और फिर वापसी में भी सड़क मार्ग से बरेली पहुंचकर विमान से लखनऊ लौट जाएंगे।

बरेली में अखिलेश यादव के मात्र 15 मिनट रुकने की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में हैं। शहर में हाल ही में हुए बवाल के बाद कई सपा नेताओं ने बरेली आने की कोशिश की थी, जिन्हें पुलिस ने या तो रास्ते में रोक दिया था या नजरबंद कर दिया था। ऐसे में अखिलेश यादव के आगमन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं।

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी अखिलेश यादव से मुलाकात की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही यह भी संभावना जताई जा रही है कि वे बवाल में प्रभावित परिवारों से मिलने की कोशिश कर सकते हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और बरेली एयरपोर्ट से लेकर रामपुर बॉर्डर तक सतर्कता बढ़ा दी गई है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यह मुलाकात न सिर्फ अखिलेश और आजम के रिश्तों में गर्मजोशी लाने का संकेत होगी, बल्कि सपा की आगामी रणनीति में आजम खान की भूमिका भी तय करेगी।

Published on:

07 Oct 2025 03:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / रामपुर में आजम से मुलाकात को निकलेगे अखिलेश यादव, बरेली में 15 मिनट का ठहराव, पुलिस-प्रशासन अलर्ट

