रामपुर में आजम से मुलाकात को निकलेगे अखिलेश यादव, बरेली में 15 मिनट का ठहराव, पुलिस-प्रशासन अलर्ट

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी अखिलेश यादव से मुलाकात की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही यह भी संभावना जताई जा रही है कि वे बवाल में प्रभावित परिवारों से मिलने की कोशिश कर सकते हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और बरेली एयरपोर्ट से लेकर रामपुर बॉर्डर तक सतर्कता बढ़ा दी गई है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यह मुलाकात न सिर्फ अखिलेश और आजम के रिश्तों में गर्मजोशी लाने का संकेत होगी, बल्कि सपा की आगामी रणनीति में आजम खान की भूमिका भी तय करेगी।