Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

अमर ज्योति फाइनेंस ठगी कांड: निदेशक भाइयों संग भांजा भी फरार, दर्जनों निवेशकों ने कोतवाली पर किया हंगामा, जानें क्यों

अमर ज्योति फाइनेंस कंपनी द्वारा लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी का मामला लगातार गहराता जा रहा है। अब इस फर्जीवाड़े में कंपनी के निदेशक भाइयों के साथ उनका भांजा भी शामिल पाया गया है। तीनों के फरार होने के बाद निवेशकों का गुस्सा फूट पड़ा और रविवार सुबह दर्जनों पीड़ित कोतवाली पहुंचकर हंगामा कर दिया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 16, 2025

बरेली। अमर ज्योति फाइनेंस कंपनी द्वारा लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी का मामला लगातार गहराता जा रहा है। अब इस फर्जीवाड़े में कंपनी के निदेशक भाइयों के साथ उनका भांजा भी शामिल पाया गया है। तीनों के फरार होने के बाद निवेशकों का गुस्सा फूट पड़ा और रविवार सुबह दर्जनों पीड़ित कोतवाली पहुंचकर हंगामा कर दिया। उन्होंने पुलिस से अपनी मेहनत की कमाई वापस दिलाने की मांग की।

जानकारी के मुताबिक, अमर ज्योति फाइनेंस कंपनी से जुड़ी सह कंपनी अमर ज्योति रुहेलखंड निधि लिमिटेड के निदेशक पूर्व भाजपा नेता सूर्यकांत मौर्य और शशिकांत मौर्य कटरा चांद खां के निवासी हैं। उनका भांजा अनूप मौर्य बाग ब्रिगटान, पुराना बस स्टैंड के पीछे रहता है। बताया जाता है कि अनूप ने ही इलाके के दर्जनों लोगों को ऊंचे ब्याज का लालच देकर कंपनी में पैसा लगवाया था। अब कंपनी के ऑफिस पर ताले लटके हैं और तीनों फरार हो चुके हैं।

रविवार को अपनी पूंजी डूबने से परेशान कई निवेशक पहले अनूप मौर्य के घर पहुंचे। परिजनों से जवाब मांगने पर उन्होंने उल्टा धमका दिया। इससे आक्रोशित पीड़ित सीधे कोतवाली जा पहुंचे। कृष्णा मौर्य सहित कई निवेशकों ने कोतवाली प्रभारी सुरेश चंद्र गौतम को तहरीर देकर बताया कि अनूप और निदेशक भाइयों ने सुरक्षित निवेश का भरोसा दिलाकर उनसे लाखों रुपये जमा कराए थे। अब कोई जिम्मेदार सामने नहीं आ रहा और न ही पैसे लौटाने की कोई बात हो रही है।

पीड़ित महिलाओं ने भी आरोप लगाया कि जब वे अनूप के घरवालों से बात करने गईं तो उन्हें धमकाया गया। लोगों का कहना है कि उनकी वर्षों की कमाई दांव पर लग गई है। मामले की गंभीरता देखते हुए कोतवाली प्रभारी ने जांच का आश्वासन दिया और भीड़ को शांत कराया। उधर, कंपनी के ठिकानों पर ताले पड़े रहने और निदेशकों के गायब होने से ठगी की आशंका और गहरी होती जा रही है। निवेशक अब पुलिस कार्रवाई और अपनी रकम की सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 01:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / अमर ज्योति फाइनेंस ठगी कांड: निदेशक भाइयों संग भांजा भी फरार, दर्जनों निवेशकों ने कोतवाली पर किया हंगामा, जानें क्यों

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फर्जी जन्म प्रमाणपत्र न बनाने पर नगर निगम कर्मचारी से मारपीट, हिस्ट्रीशीटर समेत कई पर मुकदमा दर्ज

बरेली

अधूरा नाला छोड़ भागा ठेकेदार, निगम ने एफडीआर जब्त कर ब्लैकलिस्ट करने की संस्तुति भेजी

बरेली

आगरा से बरेली तक फर्जी दवा नेटवर्क का पर्दाफाश, तीन फार्मा एजेंसियों के लाइसेंस सस्पेंड, एक पर मुकदमा दर्ज

बरेली

बरेली में 17 हजार किसानों से 1.06 लाख एमटी धान की खरीद, 24,536 लाख का हो चुका भुगतान

बरेली

बरेली पुलिस की नई पहल: किला थाना से पूरे सर्किल में लागू वात्सल्य कक्ष, बच्चों के लिए बना सुरक्षित और स्नेहपूर्ण माहौल

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.