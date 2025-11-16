अमर ज्योति फाइनेंस ठगी कांड: निदेशक भाइयों संग भांजा भी फरार, दर्जनों निवेशकों ने कोतवाली पर किया हंगामा, जानें क्यों

पीड़ित महिलाओं ने भी आरोप लगाया कि जब वे अनूप के घरवालों से बात करने गईं तो उन्हें धमकाया गया। लोगों का कहना है कि उनकी वर्षों की कमाई दांव पर लग गई है। मामले की गंभीरता देखते हुए कोतवाली प्रभारी ने जांच का आश्वासन दिया और भीड़ को शांत कराया। उधर, कंपनी के ठिकानों पर ताले पड़े रहने और निदेशकों के गायब होने से ठगी की आशंका और गहरी होती जा रही है। निवेशक अब पुलिस कार्रवाई और अपनी रकम की सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं।