आंवला पुलिस के हत्थे चढ़ा बाइक चोर गिरोह, छह गिरफ्तार, आठ बाइक बरामद

बरेली। आंवला थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से आठ चोरी की बाइकें बरामद की हैं। इनमें से एक बाइक तीन दिन पहले ही मोहल्ला गंज पुरैना ढाल से चोरी की गई थी। चोरी की गई बाइकों को आरोपियों ने पुलिस की नजर से बचाने के लिए मनौना गांव स्थित बंद पड़े ईंट भट्ठे में छिपा रखा था।
बुधवार दोपहर को थाने में आयोजित प्रेसवार्ता में क्षेत्राधिकारी नितिन कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से बाइक चोर गिरोह के मूवमेंट की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने आंवला-बिसौली रोड पर चेकिंग शुरू की। इसी दौरान आंवला की ओर से तीन बाइकों पर सवार छह संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ की और ई-चालान ऐप से जांच की तो बाइकें चोरी की निकलीं।
सख्ती से पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ये बाइकें मुरादाबाद, बरेली और शाहजहांपुर से चोरी की हैं। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने मनौना गांव के पास बंद पड़े ईंट भट्ठे से पांच और चोरी की बाइकें बरामद कीं। आरोपियों ने बताया कि वे चोरी की बाइकें सस्ते दामों पर बेच देते थे और जो रकम मिलती, आपस में बांट लेते थे।
पकड़े गए आरोपियों की पहचान आकाश और महेंद्र निवासी लक्ष्मणपुर, थाना आंवला, मुकेश और कमरूददीन निवासी हरदासपुर, थाना सिरौली, तथा असलम और सलमान निवासी रूद्रपुर, थाना खीरी के रूप में हुई है। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि सभी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।
