आंवला पुलिस के हत्थे चढ़ा बाइक चोर गिरोह, छह गिरफ्तार, आठ बाइक बरामद

बरेली। आंवला थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से आठ चोरी की बाइकें बरामद की हैं। इनमें से एक बाइक तीन दिन पहले ही मोहल्ला गंज पुरैना ढाल से चोरी की गई थी। चोरी की गई बाइकों को आरोपियों ने पुलिस की नजर से बचाने के लिए मनौना गांव स्थित बंद पड़े ईंट भट्ठे में छिपा रखा था।