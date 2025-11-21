मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने गई बुजुर्ग महिला को जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कर दिया अंधा, जाने फिर क्या हुआ

शायरा की बहन हमीदा की मानें तो ऑपरेशन के बाद से शायरा सदमे में हैं और दिन-रात रोती रहती हैं। हमने सरकारी अस्पताल पर भरोसा किया था, मगर उसी ने हमें अंधेरे में धकेल दिया। परिजनों ने सीएमओ विश्राम सिंह को पत्र देकर दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई और मामले की जांच की मांग की है। उधर जिला अस्पताल प्रशासन की ओर से अभी तक न तो कोई बयान आया है और न ही किसी स्तर पर जांच शुरू की गई है।