ड्राइवर की मौत से गुस्साए परिजनों ने कोका-कोला फैक्ट्री गेट पर शव रख किया हंगामा, जाने पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, हरदोई के पचदेवर थाना क्षेत्र के ग्राम अनुआ नई बस्ती निवासी 33 वर्षीय अमित कुमार कोका-कोला फैक्ट्री में ट्रक ड्राइवर थे। शुक्रवार देर रात करीब डेढ़ बजे वे किच्छा डिपो से माल लेकर बिलासपुर जा रहे थे। इस दौरान भोट गांव के पास एक तेज रफ्तार डंपर से ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें अमित की मौके पर ही मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम रामपुर में हुआ, जिसके बाद शनिवार सुबह उसे बरेली लाया गया।