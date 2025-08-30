ड्राइवर की मौत से गुस्साए परिजनों ने कोका-कोला फैक्ट्री गेट पर शव रख किया हंगामा, जाने पूरा मामला

बरेली। सीबीगंज थाना क्षेत्र स्थित परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया की कोका-कोला फैक्ट्री में कार्यरत ट्रक ड्राइवर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिजन गुस्से में आ गए और शव फैक्ट्री गेट पर रखकर प्रबंधन से मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए।
जानकारी के मुताबिक, हरदोई के पचदेवर थाना क्षेत्र के ग्राम अनुआ नई बस्ती निवासी 33 वर्षीय अमित कुमार कोका-कोला फैक्ट्री में ट्रक ड्राइवर थे। शुक्रवार देर रात करीब डेढ़ बजे वे किच्छा डिपो से माल लेकर बिलासपुर जा रहे थे। इस दौरान भोट गांव के पास एक तेज रफ्तार डंपर से ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें अमित की मौके पर ही मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम रामपुर में हुआ, जिसके बाद शनिवार सुबह उसे बरेली लाया गया।
जैसे ही शव फैक्ट्री पहुंचा, मृतक की पत्नी पूजा, उनकी दोनों बेटियां गुनगुन और खुशी व अन्य परिजन गेट पर धरने पर बैठ गए। परिवार का कहना है कि अमित ही घर का इकलौता सहारा थे और अब बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। धरने की खबर मिलते ही सीबीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने की कोशिश की। पुलिस के काफी समझाने के बाद परिजनों को शांत कराया गया।
अमित की पत्नी पूजा ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री प्रबंधन ड्राइवरों से 24-24 घंटे लगातार गाड़ी चलवाता है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि हादसे की जानकारी के बाद भी फैक्ट्री प्रबंधन ने परिवार से कोई संपर्क नहीं किया। पूजा का कहना था कि अचानक हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को टूटकर रख दिया है और अब बच्चों की परवरिश सबसे बड़ी चिंता है।