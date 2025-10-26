गुस्सैल युवक ने कुत्ते को तलवार से उतारा मौत के घाट, पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ में बताया चौंकाने वाला सच

पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रविवार को सुनील मौर्य को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तलवारनुमा हथियार भी बरामद किया। हथियार की बरामदगी के बाद मुकदमे में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट भी जोड़ी गई। पूछताछ में सुनील ने स्वीकार किया कि गली के कुत्ते ने उसे पहले दो बार काटा था, जिसके गुस्से में उसने यह जघन्य कदम उठाया।