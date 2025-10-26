गुस्सैल युवक ने कुत्ते को तलवार से उतारा मौत के घाट, पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ में बताया चौंकाने वाला सच

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। किला पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने गुस्से में आकर एक घुमंतु कुत्ते की हत्या कर दी। आरोपी सुनील मौर्य पुत्र गेंदन मौर्य, स्वालेनगर नवदिया का रहने वाला है और शादी-विवाह में सहायक के तौर पर मजदूरी करता है। घटना ने इलाके में हलचल मचा दी और लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया।
जानकारी के अनुसार, 25 अक्टूबर 2025 को निरूपया शर्मा ने थाना किला में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि सुनील मौर्य ने अपने गुस्से के चलते एक कुत्ते पर तलवारनुमा हथियार से हमला किया, जिससे कुत्ता मौके पर ही दम तोड़ गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया।
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रविवार को सुनील मौर्य को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तलवारनुमा हथियार भी बरामद किया। हथियार की बरामदगी के बाद मुकदमे में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट भी जोड़ी गई। पूछताछ में सुनील ने स्वीकार किया कि गली के कुत्ते ने उसे पहले दो बार काटा था, जिसके गुस्से में उसने यह जघन्य कदम उठाया।
पुलिस टीम में दरोगा मनोज कुमार और कांस्टेबल गौरव कुमार शामिल थे, जिन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी और हथियार बरामदगी में अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने बताया कि आरोपी को वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग