बरेली से छह महीने के लिए जिला बदर हुआ बवाल करने वाला आशू, बारादरी पुलिस ने पीलीभीत सीमा पर छोड़ा

बरेली। बारादरी थाना क्षेत्र में आए दिन झगड़ा-फसाद और बवाल करने वाले खुराफाती आसिफ उर्फ आशू पर आखिरकार प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने उसे छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया। मंगलवार को पुलिस टीम ने आसिफ को बरेली जिले की सीमा पार कर पीलीभीत की सीमा में छोड़ दिया और सख्त हिदायत दी कि तय अवधि से पहले जिले में कदम रखा तो जेल जाना पड़ेगा।
थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि जोगी नवादा निवासी आसिफ इलाके में कई बार झगड़े और बलवे कर माहौल खराब कर चुका है। करीब दो साल पहले जोगी नवादा में हुए बवाल में भी उसकी सक्रिय भूमिका रही थी। लगातार शिकायतों और रिपोर्ट के बाद पुलिस ने प्रकरण प्रशासन को भेजा था।
जिला मजिस्ट्रेट ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आसिफ पर लगे आरोपों को सही मानते हुए उसे छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया। आदेश का पालन करते हुए बारादरी पुलिस ने उसे जिले की सीमा से बाहर कर पीलीभीत क्षेत्र में छोड़ दिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि चेतावनी दी गई है—अगर आसिफ छह माह से पहले बरेली लौटा तो उसके खिलाफ गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
