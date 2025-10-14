बरेली से छह महीने के लिए जिला बदर हुआ बवाल करने वाला आशू, बारादरी पुलिस ने पीलीभीत सीमा पर छोड़ा

बरेली। बारादरी थाना क्षेत्र में आए दिन झगड़ा-फसाद और बवाल करने वाले खुराफाती आसिफ उर्फ आशू पर आखिरकार प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने उसे छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया। मंगलवार को पुलिस टीम ने आसिफ को बरेली जिले की सीमा पार कर पीलीभीत की सीमा में छोड़ दिया और सख्त हिदायत दी कि तय अवधि से पहले जिले में कदम रखा तो जेल जाना पड़ेगा।