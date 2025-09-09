सरकारी टीचर के इकलौते बेटे के अपहरण की कोशिश, मोटी फिरौती की थी प्लानिंग, मास्टर माइंड महिला समेत 5 गिरफ्तार

बरेली। बरेली में एक छात्र का अपहरण करने की कोशिश करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया है। बिथरी चैनपुर पुलिस ने मंगलवार को मास्टरमाइंड महिला समेत पांच शातिर आरोपियों को कार, बाइक, तमंचा, चाकू और मोबाइल फोन समेत गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सरकारी अध्यापक के बेटे को फिरौती के लिए अगवा करने की योजना बनाई थी, लेकिन नाकाम रहे। पुलिस फरार दो आरोपियों की तलाश में जुटी है।