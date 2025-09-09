Patrika LogoSwitch to English

बरेली

सरकारी टीचर के इकलौते बेटे के अपहरण की कोशिश, मोटी फिरौती की थी प्लानिंग, मास्टर माइंड महिला समेत 5 गिरफ्तार

बरेली में एक छात्र का अपहरण करने की कोशिश करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया है। बिथरी चैनपुर पुलिस ने मंगलवार को मास्टरमाइंड महिला समेत पांच शातिर आरोपियों को कार, बाइक, तमंचा, चाकू और मोबाइल फोन समेत गिरफ्तार किया है।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 09, 2025

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। बरेली में एक छात्र का अपहरण करने की कोशिश करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया है। बिथरी चैनपुर पुलिस ने मंगलवार को मास्टरमाइंड महिला समेत पांच शातिर आरोपियों को कार, बाइक, तमंचा, चाकू और मोबाइल फोन समेत गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सरकारी अध्यापक के बेटे को फिरौती के लिए अगवा करने की योजना बनाई थी, लेकिन नाकाम रहे। पुलिस फरार दो आरोपियों की तलाश में जुटी है।

21 अगस्त की सुबह करीब सात बजे कक्षा में पढ़ने वाला छात्र पीयूष साइकिल से स्कूल जा रहा था। तभी रोहिलखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के पास नीली कार और बाइक पर पहुंचे नकाबपोश बदमाशों ने उसे रोककर कार में खींचने की कोशिश की। पीयूष शोर मचाकर किसी तरह छूट गया और पास की रामगंगानगर कॉलोनी की तरफ भागा। आसपास लोगों की भीड़ देख अपहरणकर्ता मौके से फरार हो गए।

इन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

बिथरी चैनपुर पुलिस ने फरीदपुर निवासी 30 वर्षीय राजिक अंसारी, 21 वर्षीय लारेब, बारादरी निवासी 25 वर्षीय सरताज, 22 वर्षीय दानिश और मास्टरमाइंड अशोक सम्राट नगर निवासी 35 वर्षीय पूजा सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं दो आरोपी मुस्तकीम और उसकी पत्नी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगी हुई है, जल्द ही उनका गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

मास्टर माइंड पूजा सिंह ने रची थी साजिश

पुलिस जांच में सामने आया कि मोहल्ले में किराए पर रहने वाली 35 वर्षीय पूजा सिंह ने ही गिरोह को अपहरण की जानकारी दी थी। उसने आरोपियों को बताया कि पीयूष इकलौता बेटा है और उसके माता-पिता सरकारी शिक्षक हैं। यह सुनकर आरोपी फिरौती के लालच में आ गए और योजना बना डाली।

Published on:

09 Sept 2025 07:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / सरकारी टीचर के इकलौते बेटे के अपहरण की कोशिश, मोटी फिरौती की थी प्लानिंग, मास्टर माइंड महिला समेत 5 गिरफ्तार

