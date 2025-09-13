दीवारें गिराकर जमीन पर कब्जे की कोशिश, विक्रेता की बेटी ने जड़ा ताला, विरोध पर दी धमकी, फिर हुआ ये

बरेली। सुभाषनगर थाना क्षेत्र में चल रहे एक मकान के निर्माण को लेकर बवाल खड़ा हो गया। आरोप है कि विवादित जमीन को लेकर रंजिश पाल रहे परिवार ने निर्माणाधीन कमरे की दीवारें गिरा दीं और मौके पर ताला जड़कर कब्जा भी कर लिया। विरोध करने पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने पूरे मामले की तहरीर सुभाषनगर पुलिस का दी, पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।