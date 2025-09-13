दीवारें गिराकर जमीन पर कब्जे की कोशिश, विक्रेता की बेटी ने जड़ा ताला, विरोध पर दी धमकी, फिर हुआ ये

बरेली। सुभाषनगर थाना क्षेत्र में चल रहे एक मकान के निर्माण को लेकर बवाल खड़ा हो गया। आरोप है कि विवादित जमीन को लेकर रंजिश पाल रहे परिवार ने निर्माणाधीन कमरे की दीवारें गिरा दीं और मौके पर ताला जड़कर कब्जा भी कर लिया। विरोध करने पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने पूरे मामले की तहरीर सुभाषनगर पुलिस का दी, पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
इज्जतनगर के 100 फुटा निवासी उदित रस्तोगी पुत्र स्व प्रलेश रस्तोगी ने सुभाषनगर में एक मकान खरीदा और खुले हिस्से का निर्माण शुरु कराया था। पीड़ित ने बताया कि उस समय आरोपी और मोहल्ले के कई लोग भी मौजूद थे। तभी से विक्रेता की बेटी खुशबू कश्यप और उसका पति विकास कश्यप पैसों के लेन-देन को लेकर रंजिश पाले हुए थे, दोनों पहले भी कई बार फर्जी शिकायतें कर चुके हैं।
आरोप है कि 25 अगस्त की रात करीब साढ़े नौ बजे खुशबू और विकास मौके पर पहुंचे और निर्माणाधीन दीवारें गिरा दीं। इसकी भनक पड़ोसियों ने सुबह पीड़ित को दी। जब वह मौके पर पहुंचा तो विक्रेता का पति राजेंद्र, बेटे जितेंद्र और अवनीश, बहू अनामिका वहां ताला लगाकर गायब हो गए।
इतना ही नहीं 26 अगस्त की सुबह करीब साढ़े छह बजे विकास अपने दो साथियों के साथ फिर वहां आया और पीड़ित को घेरकर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने थाना सुभाषनगर में तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।