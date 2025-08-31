घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म की कोशिश, ग्रामीणों ने आरोपी ठेकेदार को रस्सी से बांधकर पीटा, जाने मामला

बरेली। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार की रात सनसनीखेज वारदात सामने आई। कारचोबी ठेके पर काम कराने वाला एक युवक रात एक बजे अकेली महिला के घर में घुस गया और मुंह दबाकर दुष्कर्म की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीण जाग गए और आरोपी को पकड़ लिया।
ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर पिटाई की और उसके हाथ-पैर बांधकर रातभर बंधक बनाए रखा। सुबह होते ही यूपी-112 पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस युवक को थाने ले गई।
ग्रामीणों के मुताबिक आरोपी की पहचान जाहिद के रूप में हुई है, जो दूसरे गांव का रहने वाला है और कारचोबी का ठेका लेकर यहां काम करता है। उसने गांव में ही कारखाना भी खोल रखा है। घटना के वक्त पीड़िता घर में अकेली थी और दरवाजे की सुरक्षा न होने का फायदा उठाकर वह अंदर घुस गया।
चारपाई पर सो रही महिला का मुंह दबाकर उसने दबोचने की कोशिश की, लेकिन महिला खुद को छुड़ाकर गली में दौड़ी और मदद के लिए चिल्लाई। शोर सुनकर ग्रामीण एकत्र हो गए और आरोपी को धर दबोचा। थाना प्रभारी हाफिजगंज ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं, आरोपी जाहिद ने पुलिस को दिए बयान में खुद को निर्दोष बताया है।