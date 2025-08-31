घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म की कोशिश, ग्रामीणों ने आरोपी ठेकेदार को रस्सी से बांधकर पीटा, जाने मामला

चारपाई पर सो रही महिला का मुंह दबाकर उसने दबोचने की कोशिश की, लेकिन महिला खुद को छुड़ाकर गली में दौड़ी और मदद के लिए चिल्लाई। शोर सुनकर ग्रामीण एकत्र हो गए और आरोपी को धर दबोचा। थाना प्रभारी हाफिजगंज ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं, आरोपी जाहिद ने पुलिस को दिए बयान में खुद को निर्दोष बताया है।