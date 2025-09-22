सदर तहसील में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया बाबू, तहसील गेट पर मचा हंगामा, जाने पूरा मामला

एंटी करप्शन टीम ने बताया कि राजीव मित्तल, निवासी सुभाषनगर, के खिलाफ कुछ समय पहले भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। उसने भरतौल गांव निवासी जितेंद्र से तूदाबंदी यानी नक्शा दुरुस्तीकरण के नाम पर 5000 रुपए रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने टीम को निर्देशित किया और राजीव मित्तल को फंसाने की योजना बनाई।