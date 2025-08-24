देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी से भड़के बजरंग दल कार्यकर्ता, थाना घेरा, पुलिस पर लगाए ये आरोप

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीओ को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि बीते एक साल में लगातार क्षेत्र के विभिन्न गांवों से हिंदू धर्म को लक्षित कर सोशल मीडिया पर अभद्र व विवादित टिप्पणियां की जा रही हैं। इस मामले में थाना माधोटांडा में दर्जनों शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं, लेकिन पुलिस की ओर से अब तक किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई।