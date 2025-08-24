देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी से भड़के बजरंग दल कार्यकर्ता, थाना घेरा, पुलिस पर लगाए ये आरोप

पीलीभीत। सोशल मीडिया पर देवी-देवताओं और साधु-संतों को लेकर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर रविवार सुबह बजरंग दल कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता माधोटांडा थाने पहुंचे और घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई।
इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीओ को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि बीते एक साल में लगातार क्षेत्र के विभिन्न गांवों से हिंदू धर्म को लक्षित कर सोशल मीडिया पर अभद्र व विवादित टिप्पणियां की जा रही हैं। इस मामले में थाना माधोटांडा में दर्जनों शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं, लेकिन पुलिस की ओर से अब तक किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
कार्यकर्ताओं ने हाल ही में सामने आए एक नए मामले का भी उल्लेख किया और चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। थाने में घेराव के दौरान काफी देर तक भारी भीड़ जमा रही और माहौल तनावपूर्ण बना रहा।
बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि धार्मिक आस्था पर लगातार चोट पहुंचाई जा रही है। पुलिस यदि समय रहते कार्रवाई करती तो हालात यहां तक न पहुंचते। अब अगर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।