पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बरेली प्रशासन अलर्ट, डीएम-एसएसपी ने की तैयारियों की समीक्षा, अफसरों को दिए ये निर्देश

बरेली। आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। शनिवार को संजय कम्युनिटी हॉल में डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षा की तैयारियों को लेकर ब्रीफिंग की। बैठक में परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। इस दौरान एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।