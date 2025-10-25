पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बरेली प्रशासन अलर्ट, डीएम-एसएसपी ने की तैयारियों की समीक्षा, अफसरों को दिए ये निर्देश

बरेली। आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। शनिवार को संजय कम्युनिटी हॉल में डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षा की तैयारियों को लेकर ब्रीफिंग की। बैठक में परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। इस दौरान एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
डीएम और एसएसपी ने साफ निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर परीक्षा केंद्र पर कड़ी सुरक्षा और फिस्किंग की व्यवस्था रहेगी। परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए अलग-अलग सेक्टर बनाए गए हैं, जहां क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी लगातार निरीक्षण करेंगे।
बता दें कि 1 नवंबर को कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए की परीक्षा होगी, जिसमें 6960 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए शहर में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं, 2 नवंबर को उपनिरीक्षक (गोपनीय), सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) और सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) पदों की परीक्षा होगी। इस दिन 13 केंद्रों पर करीब 6000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।
सुरक्षा ड्यूटी में 15 निरीक्षक, 76 उपनिरीक्षक, 15 हेड कांस्टेबल, 124 आरक्षी, 45 महिला आरक्षी और 15 अभिसूचना इकाई के पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों का सत्यापन कर लिया गया है और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया गया है।
