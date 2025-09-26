छावनी बना बरेली… इस्लामिया ग्राउंड और सौदागरान की गलियां सील, चप्पे-चप्पे पर खाकी का पहरा

बरेली। आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर शुक्रवार को बरेली पुलिस-प्रशासन ने शहर को छावनी में बदल दिया। हर गली-चौराहे पर पुलिस फोर्स तैनात है और इस्लामिया ग्राउंड को पूरी तरह सील कर दिया गया है। हालात को देखते हुए सुरक्षा इंतज़ाम इतने कड़े किए गए हैं कि लोग दहशत में घरों से झांकते रहे।
इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल (आईएमसी) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां ने सुबह वीडियो जारी कर कहा कि वह अपने एलान पर कायम हैं। मौलाना ने आरोप लगाया कि मीडिया और पुलिस मिलकर साजिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जुमे की नमाज नौमहला मस्जिद में होगी और उसके बाद बेहद जिम्मेदारी और अमन के साथ डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने अपील की कि कोई गैरकानूनी नारा न लगे और सब लोग सच्चे हिंदुस्तानी की तरह अपनी बेदारी का सबूत दें। मौलाना ने यह भी चेताया कि अगर प्रशासन ने लोगों को रोका-टोका या बदसलूकी की, तो इसकी जवाबदेही खुद प्रशासन की होगी।
उधर, मौलाना के एलान के बाद प्रशासन ने बरेली को छावनी में तब्दील कर दिया। सौदागरान और विहारीपुर की गलियों में देर रात से ही पुलिस बल तैनात है। गुरुवार शाम डीएम और एसएसपी ने इलाके का दौरा कर साफ कर दिया था कि बिना अनुमति किसी भी तरह का आयोजन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद रात में इस्लामिया ग्राउंड को सील कर दिया गया और आसपास का इलाका पुलिस छावनी में बदल गया।
गौरतलब है कि आई लव मोहम्मद बैनर विवाद की चिंगारी कानपुर से उठी थी, जिसने कई जिलों में माहौल गरमा दिया। बरेली में भी इसी मुद्दे पर तनाव है और मौलाना तौकीर रजा के एलान ने प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।