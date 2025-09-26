छावनी बना बरेली… इस्लामिया ग्राउंड और सौदागरान की गलियां सील, चप्पे-चप्पे पर खाकी का पहरा

इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल (आईएमसी) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां ने सुबह वीडियो जारी कर कहा कि वह अपने एलान पर कायम हैं। मौलाना ने आरोप लगाया कि मीडिया और पुलिस मिलकर साजिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जुमे की नमाज नौमहला मस्जिद में होगी और उसके बाद बेहद जिम्मेदारी और अमन के साथ डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने अपील की कि कोई गैरकानूनी नारा न लगे और सब लोग सच्चे हिंदुस्तानी की तरह अपनी बेदारी का सबूत दें। मौलाना ने यह भी चेताया कि अगर प्रशासन ने लोगों को रोका-टोका या बदसलूकी की, तो इसकी जवाबदेही खुद प्रशासन की होगी।