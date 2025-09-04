बरेली कालेज : प्रोफेसर पर सात साल से छात्रा के शोषण का आरोप, जांच समिति गठित

1 सितंबर को छात्रा कालेज पहुंची और सेमिनार हॉल, चीफ प्राक्टर व प्राचार्य कार्यालय तक हंगामा किया। छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर लंबे समय से उसका शोषण कर रहे हैं और हाल ही में कालेज के लिपिक की बातों में आकर उसे और परेशान करने लगे हैं। आरोप है कि उनके अधीन शोध छात्र ने उसे जान से मारने की धमकी तक दी और यहां तक कहा कि उसका घर से निकलना बंद कर देंगे।