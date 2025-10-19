Patrika LogoSwitch to English

बरेली

छोटी दीपावली पर पुलिस लाइन्स में 55 हजार दीपों की जगमगाहट, बरेली पुलिस ने रचा अनोखा कीर्तिमान

छोटी दीपावली की रात बरेली पुलिस लाइन्स का नजारा देखने लायक था। चारों ओर दीपों की कतारें, टिमटिमाती लौ और बीच में पुलिस कर्मियों का उत्साह—जैसे पूरा परिसर रोशनी की चादर ओढ़े खड़ा हो। रविवार शाम बरेली पुलिस ने 55 हजार दीप जलाकर नया रिकॉर्ड बना दिया।

less than 1 minute read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 19, 2025

बरेली। छोटी दीपावली की रात बरेली पुलिस लाइन्स का नजारा देखने लायक था। चारों ओर दीपों की कतारें, टिमटिमाती लौ और बीच में पुलिस कर्मियों का उत्साह—जैसे पूरा परिसर रोशनी की चादर ओढ़े खड़ा हो। रविवार शाम बरेली पुलिस ने 55 हजार दीप जलाकर नया रिकॉर्ड बना दिया।

दीपों से सजे परिसर में ऐसा माहौल बना कि हर ओर एकता, उल्लास और उमंग की लहर दौड़ गई। दीपोत्सव का शुभारंभ एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा, डीआईजी अजय कुमार साहनी, जिलाधिकारी अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी सिटी मानुष पारीक, एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा, एसपी उत्तरी मुकेश चन्द्र मिश्र और सीओ नगर द्वितीय सोनाली मिश्रा ने किया।

कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी, जवान और उनके परिवारजन शामिल हुए। बच्चों ने रंगोली सजाई तो पुलिस कर्मियों ने दीपों से ‘भारत माता’ और ‘जय हिन्द’ जैसे संदेश भी बनाए।

एडीजी रमित शर्मा ने कहा, “दीपावली अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। पुलिस भी समाज में शांति और विश्वास का प्रकाश फैलाने के लिए दिन-रात मेहनत करती है।”
वहीं एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा, “यह पर्व हमें सकारात्मक सोच और आपसी सहयोग का संदेश देता है। बरेली पुलिस हमेशा जनसेवा के लिए समर्पित है।”

कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बच्चों को मिठाई और उपहार बांटे, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कंबल भेंट किए गए। दीपों से नहाई पुलिस लाइन्स का दृश्य इतना सुंदर था कि लोग देर रात तक मोबाइल कैमरों में नजारा कैद करते रहे।

इस बार का दीपोत्सव बरेली पुलिस के लिए सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि समाज में आशा, विश्वास और सद्भावना का संदेश देने वाला यादगार पल बन गया।

Published on:

19 Oct 2025 11:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / छोटी दीपावली पर पुलिस लाइन्स में 55 हजार दीपों की जगमगाहट, बरेली पुलिस ने रचा अनोखा कीर्तिमान

