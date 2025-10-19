छोटी दीपावली पर पुलिस लाइन्स में 55 हजार दीपों की जगमगाहट, बरेली पुलिस ने रचा अनोखा कीर्तिमान

दीपों से सजे परिसर में ऐसा माहौल बना कि हर ओर एकता, उल्लास और उमंग की लहर दौड़ गई। दीपोत्सव का शुभारंभ एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा, डीआईजी अजय कुमार साहनी, जिलाधिकारी अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी सिटी मानुष पारीक, एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा, एसपी उत्तरी मुकेश चन्द्र मिश्र और सीओ नगर द्वितीय सोनाली मिश्रा ने किया।