दीपावली से पहले बरेली पुलिस अलर्ट: एडीजी–डीआईजी के नेतृत्व में निकला भव्य फ्लैग मार्च, शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा

एडीजी रमित शर्मा ने कहा कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और हर गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि त्योहारों में कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। बाजारों में पुलिसकर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है, वहीं सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।