दीपावली से पहले बरेली पुलिस अलर्ट: एडीजी–डीआईजी के नेतृत्व में निकला भव्य फ्लैग मार्च, शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा

बरेली। दीपावली और धनतेरस पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए बरेली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शनिवार दोपहर पुलिस ने एडीजी जोन रमित शर्मा और डीआईजी अजय कुमार साहनी के नेतृत्व में शहरभर में भव्य फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी सिटी मानुष पारीक सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल, पीएसी और ट्रैफिक पुलिस के जवान शामिल रहे।
फ्लैग मार्च की शुरुआत कुतुबखाना से हुई, जो बड़ा बाजार, आलमगीरीगंज जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों से होता हुआ साहू गोपीनाथ स्कूल तक पहुंचा। मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों और व्यापारियों से शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की।
एडीजी रमित शर्मा ने कहा कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और हर गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि त्योहारों में कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। बाजारों में पुलिसकर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है, वहीं सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस को खास निर्देश दिए गए हैं ताकि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। वहीं एसपी सिटी मानुष पारीक ने कहा कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोगों में सुरक्षा का भरोसा जगाना और त्योहारों को शांति व खुशहाली के साथ मनाना है। शहरवासियों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की और कहा कि पुलिस की सक्रियता से दीपावली पर सुरक्षा का माहौल और मजबूत हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग