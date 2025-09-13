बरेली पुलिस की “दर्पण” पहल : वादी–विवेचक आमने-सामने, लापरवाही पर तीन विवेचक जांच के घेरे में

बरेली। मुकदमों की विवेचना में लापरवाही और टालमटोल अब बर्दाश्त नहीं होगी। पुलिस की छवि और जनता का भरोसा मजबूत करने के लिए एसएसपी अनुराग आर्य ने एक नई पहल शुरू की है। इसका नाम दर्पण है, जिसके तहत वादी और विवेचक को आमने-सामने बैठाकर केस की समीक्षा की जा रही है।