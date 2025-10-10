बरेली पुलिस की अनोखी पहल: SPEL कार्यक्रम से छात्र बने ‘युवा पुलिस एंबेसडर’, समीक्षा बैठक में एडीजी ने बढ़ाया हौसला

कार्यक्रम के तहत छात्रों ने बरेली के विभिन्न थानों, पुलिस लाइन, महिला थाना, साइबर थाना, एएचटीयू, यूपी-112 कंट्रोल रूम और नारकोटिक्स सेल का दौरा किया। वहां उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली, कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया, साइबर अपराध की जांच, यातायात नियंत्रण और मानव तस्करी जैसे गंभीर विषयों पर व्यावहारिक अनुभव हासिल किया। छात्रों को यह भी बताया गया कि आधुनिक तकनीक कैसे पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बना रही है।