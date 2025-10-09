आईजीआरएस रैंकिंग में बरेली रेंज अव्वल, डीआईजी बोले- जनता की सेवा हमारी प्राथमिकता, उत्कृष्ट टीम को भी मिलेगा पुरस्कार

डीआईजी अजय कुमार साहनी (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। आईजीआरएस में बरेली रेंज ने सितम्बर 2025 में एक बार फिर अपनी काबिलियत का परिचय दिया और प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। डीआईजी अजय कुमार साहनी के निर्देशन में शासन द्वारा संचालित इस प्रणाली के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण करने पर यह उपलब्धि मिली है।
माह सितम्बर 2025 में हुई रैंकिंग में परिक्षेत्र के जनपदों का प्रदर्शन इस प्रकार रहा। पीलीभीत ने प्रथम, बरेली ने 56वाँ, शाहजहाँपुर ने 52वाँ और बदायूँ ने 25वाँ स्थान हासिल किया। यह रैंकिंग इस बात का प्रमाण है कि बरेली परिक्षेत्र के पुलिसकर्मी जनता की समस्याओं के निस्तारण में कितने तत्पर और सक्षम हैं।
बरेली के सुभाषनगर, फतेगंज प0, सीबीगंज, शाही, देवरनियाँ, भोजीपुरा, भमोरा, शीशगढ़, सिरौली और कैन्ट, पीलीभीत के हजारा, न्यूरिया, गजरौला, माधोंटांडा, बरखेड़ा, करेली, कोतवाली, अमरिया, सुनगढ़ी, सेहरामऊ उत्तरी, घुंघचाई, बीसलपुर, बिलसंडा, दियूरिया कलां, बदायूँ के कुवरगांव, फैजगंजबेहटा, बजीरगंज, बिसौली, उसैहत, हजरतपुर, जरीफनगर, बिनावर, मुजरिया और शाहजहाँपुर के रामचंद्रमिशन, बण्डा, मिर्जापुर, सदर बाजार, खुदागंज थाने ने संयुक्त रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पहला स्थान प्राप्त किया।
इस शानदार उपलब्धि पर रेंज कार्यालय में कार्यरत आईजीआरएस कर्मी दरोगा शालू, कंप्यूटर ऑपरेटर अमरेन्द्र कुमार और सिपाही सलिल सक्सेना को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। वहीं जिन जनपदों या थानों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा, उनके कार्यों की विशेष समीक्षा की जाएगी ताकि उनकी कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाया जा सके।
