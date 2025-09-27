Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

बरेली बवाल : तौकीर रजा समेत 180 नामजद, ढाई हजार उपद्रवियों पर दस मुकदमे दर्ज, 48 घंटे इंटरनेट सेवा बंद

बरेली में हुये बवाल के बाद पुलिस प्रशासन की टीमों ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। जहरीले भाषणों के लिये कुख्यात नफरती मौलाना तौकीर समेत 180 नामजद और 2500 अज्ञात उपद्रवियों पर बरेली में हिंसा फैलाने, तोड़फोड़, बवाल, पथराव, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, बलवा समेत कई धाराओं में दस मुकदमे कोतवाली, प्रेमनगर, बारादरी, कैंट, किला समेत शहर के थानों में दर्ज किये गये हैं।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 27, 2025

बरेली। बरेली में हुये बवाल के बाद पुलिस प्रशासन की टीमों ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। जहरीले भाषणों के लिये कुख्यात नफरती मौलाना तौकीर समेत 180 नामजद और 2500 अज्ञात उपद्रवियों पर बरेली में हिंसा फैलाने, तोड़फोड़, बवाल, पथराव, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, बलवा समेत कई धाराओं में दस मुकदमे कोतवाली, प्रेमनगर, बारादरी, कैंट, किला समेत शहर के थानों में दर्ज किये गये हैं। 39 उपद्रवियों को पुलिस ने शुक्रवार रात से शनिवार तक गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना तौकीर समेत आठ उपद्रवियों को शनिवार सुबह जेल भेज दिया गया है। शासन के आदेश पर बरेली में शनिवार से अगले 48 घंटे के लिये इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। फेसबुक, व्हाटसएप और यूटयूब में मैसेज फारवर्ड नहीं होंगे।

पांच थानों में दस मुकदमे, ढाई हजार आरोपी

शहर के पांच प्रमुख थानों में अलग-अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। कुल मिलाकर 180 नामजद और करीब 2500 अज्ञात उपद्रवी आरोपित बनाए गए हैं।

कोतवाली थाना

इंस्पेक्टर अमित पांडेय की ओर से बलवे का मुकदमा दर्ज, मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा खान पुत्र स्व: रेहान रजा खां। निवासी 93 सौदागरान, निकट आला हजरत दरगाह, कोतवाली बरेली

बारादरी थाना

इंस्पेक्टर धनंजय पांडे और दरोगा अखिलेश उपाध्याय की तहरीर पर दो मुकदमे दर्ज हुये हैं। इनमें 28 नामजद, 19 नामजद और 400 से अधिक अज्ञात आरोपी। नामजद उपद्रवियों में चक महमूद निवासी अनीस सकलैनी, मदीना शाह का इमामबाड़ा निवासी साजिद सकलैनी, तहमीन, वसीन तहसीनी, अजीम, नदीम, अदनान, चक महमूद निवासी मोईन सिद्दीकी, चक महमूद निवासी फैजुल नबी, कलीम खां, मोबीन, नयाब उर्फ निम्मा, बबलू खां, दाऊद खां, काजी टोला निवासी अमन, सूफी टोला निवासी अजमल रफी, कासिम मियां की मजार निवासी फैजान, कासिम मियां मजार निवासी समनान, कटरा चांद खां निवासी सम्मू खान, अरशद उल्ला, मुस्तफा नूरी, नौशाद खान, मुनीम मिंया, मोहम्मद आकिब, मुन्ना, सलाउद्दीन, यूनुस और आशू शामिल।

प्रेमनगर थाना

दरोगा प्रमोद कुमार की रिपोर्ट पर एफआईआर। मौलाना तौकीर रजा समेत 24 नामजद और 200 अज्ञात। उपद्रवियों में शाहबाद निवासी लक्कीशाह उर्फ जुनैद, आईएमसी पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खां, आईएमसी मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीशी, यूथ अध्यक्ष अलतमश, राशिद खां, शाहबाद निवासी मोहसिन अख्तर, बानखाना निवासी शहनबाज, कोहाड़ापीर निवासी कामरान, अख्तर खां की गली निवासी शाहनबाज, इरफान, शहजाद, ल्हन बैंकट हॉल निवासी इमरान उर्फ बिरेट, शादाव, फाजिल, गुद्दड़बाग निवासी अमन कुरैशी, आरिफ, आशिफ रजा, नरकुलागंज निवासी इम्तियाज अली, नरकुलागंज निवासी मो. इमरान, नरकुलागंज निवासी मुशीर आलम, लल्ला मार्केट निवासी फिरोज हुसैन, अनवर हुसैन और आसिफ शामिल।

कैंट थाना

दरोगा राहित तोमर की तहरीर पर मुकदमा। 8 नामजद और 60 अज्ञात आरोपी। नामजद उपद्रवियों में उमरिया निवासी हाफिज शराफत, उमरिया निवासी मुन्ने दुकानदार, उमरिया निवासी शाहिद, मोहनपुर निवासी नफीस, ठिरिया निजावत खां निवासी साकिब जमाल खां, ठिरिया निजावत खां निवासी बरकत, ठिरिया निजावत खां निवासी गौहर खां और कैंट के सदर निवासी मो. महताब खां शामिल।

किला थाना

धारा 163 बीएनएस उल्लंघन में एफआईआर।

फरहत बरातघर संचालक पर भी गिरी गाज

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि फरहत बरातघर संचालक और उसका बेटा मौलाना तौकीर को अपने घर में छिपाये हुये थे। पुलिस ने दोनों को मुकदमे में आरोपी बनाकर घर पर कड़ी निगरानी लगा दी है। आरोपियों के फाइक इंक्लेव स्थित घर में ही तौकीर को शुक्रवार को हाउस अरेस्ट किया गया था। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि आरोपियों ने शहर की फिज़ा में जहर भरने की कोशिश की। मौलाना के भड़काऊ बयान और बरगलाने पर हजारों की भीड़ ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी, लेकिन पुलिस की सख्ती से हालात काबू में आ गए। अब पूरा प्रशासन साजिशकर्ताओं पर शिकंजा कसने में जुटा है। बरेली पुलिस ने साफ कर दिया है कि दंगाई किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 04:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली बवाल : तौकीर रजा समेत 180 नामजद, ढाई हजार उपद्रवियों पर दस मुकदमे दर्ज, 48 घंटे इंटरनेट सेवा बंद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.