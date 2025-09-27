बरेली बवाल : तौकीर रजा समेत 180 नामजद, ढाई हजार उपद्रवियों पर दस मुकदमे दर्ज, 48 घंटे इंटरनेट सेवा बंद

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि फरहत बरातघर संचालक और उसका बेटा मौलाना तौकीर को अपने घर में छिपाये हुये थे। पुलिस ने दोनों को मुकदमे में आरोपी बनाकर घर पर कड़ी निगरानी लगा दी है। आरोपियों के फाइक इंक्लेव स्थित घर में ही तौकीर को शुक्रवार को हाउस अरेस्ट किया गया था। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि आरोपियों ने शहर की फिज़ा में जहर भरने की कोशिश की। मौलाना के भड़काऊ बयान और बरगलाने पर हजारों की भीड़ ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी, लेकिन पुलिस की सख्ती से हालात काबू में आ गए। अब पूरा प्रशासन साजिशकर्ताओं पर शिकंजा कसने में जुटा है। बरेली पुलिस ने साफ कर दिया है कि दंगाई किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे।