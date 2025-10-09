बरेली बवाल: सरकारी जमीन पर बने 27 मकानों को नोटिस, खाली नहीं किया तो होगी एफआईआर

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि नगर निगम अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कार्रवाई होगी। जो खुद कब्जा नहीं हटाएगा, उस पर न सिर्फ बुलडोजर चलेगा बल्कि वसूली भी होगी। वार्ड-54 भूड में नोटिस लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। कई कब्जेदार अब मकान खाली करने की तैयारी में जुट गए हैं। निगम सूत्रों के मुताबिक, यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे अन्य इलाकों में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज किया जाएगा।