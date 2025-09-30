बरेली दंगा: तौकीर रजा के करीबी सपा पार्षद पर गिरी गाज, अवैध चार्जिंग स्टेशन पर बुलडोजर, बरातघर और दुकान सील

जुमे की नमाज के बाद भड़के दंगे के बाद से प्रशासन लगातार सख्त तेवर में है। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ अब उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। मंगलवार को बीडीए और नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ मिलकर सपा पार्षद ऊमान रजा और उनके साथी शराफत के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर और सीलिंग की कार्रवाई की। 2 min read