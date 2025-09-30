बरेली दंगा: तौकीर रजा के करीबी सपा पार्षद पर गिरी गाज, अवैध चार्जिंग स्टेशन पर बुलडोजर, बरातघर और दुकान सील

बरेली। जुमे की नमाज के बाद भड़के दंगे के बाद से प्रशासन लगातार सख्त तेवर में है। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ अब उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। मंगलवार को बीडीए और नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ मिलकर सपा पार्षद ऊमान रजा और उनके साथी शराफत के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर और सीलिंग की कार्रवाई की।
नरियावल स्थित हमसफर बरातघर को बीडीए ने सील कर दिया। बरातघर के मालिक शराफत, तौकीर रजा के खास बताए जाते हैं। नोटिस चस्पा कर प्रशासन ने साफ कर दिया कि अवैध निर्माण और मानकों की अनदेखी बरदाश्त नहीं होगी। बरातघर लंबे समय से विवादों में था और अब प्रशासन ने इसे पूरी तरह बंद कर दिया।
प्रेमनगर के सुर्खा बानखाना में रजा चौक पर अवैध तरीके से चल रहे चार्जिंग स्टेशन पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया। अधिकारियों का कहना है कि यह चार्जिंग स्टेशन चोरी की बिजली से संचालित हो रहा था। जांच में यह सपा पार्षद ऊमान रजा से जुड़ा पाया गया।
बीडीए की टीम ने ऊमान रजा की कोहड़ा पीर इलाके में बनी सेनेटरी की दुकान पर भी ताला जड़ दिया। दुकान बिना अनुमति के चलाई जा रही थी और निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन पाया गया।
कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ा पहरा रखा। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, सीओ प्रथम आशुतोष शिवम और प्रेमनगर इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र गौतम समेत भारी पुलिस फोर्स तैनात रही।
