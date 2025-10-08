बरेली स्मार्ट सिटी बना स्लज वाटर सिटी, नाला सफाई का करोड़ों का खेल, कागज़ों में साफ़, ज़मीन पर तैरती गंदगी

नगर निगम हर साल नाला सफाई पर 5.5 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने का दावा करता है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि ज्यादातर नाले अब भी कूड़े और पॉलिथिन से भरे पड़े हैं।

सुभाष नगर पुलिया के नीचे चार फुट तक पानी जमा रहा। मॉडल टाउन, राजेंद्र नगर, गणेश नगर, और डीडीपुरम में तो हालत यह रही कि लोगों को घरों से निकलने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ा। स्मार्ट सिटी की चमकदार रिपोर्टों के बीच नागरिकों ने खुद डंडों से नालों की सफाई कर निगम की नींद तोड़ने की कोशिश की।