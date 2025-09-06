Bareilly Tourism: बरेली का अहिच्छत्र बनेगा महाभारत सर्किट की पहचान, पर्यटन विकास के लिए 2 करोड़ मंजूर

Ahichhatra to Shine on Mahabharata Circuit: उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को नई उड़ान देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने शनिवार को जानकारी दी कि बरेली जिले के पौराणिक स्थल अहिच्छत्र को महाभारत सर्किट अंतर्गत विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए 2 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से बरेली धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती से स्थापित होगा तथा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिले की विशिष्ट पहचान बनेगी।