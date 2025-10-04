बरेली बवाल: सांसद-विधायक समेत सपा के कई दिग्गज नेता हाउस अरेस्ट, घरों के बाहर तैनात पुलिस बल

जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। बीते शुक्रवार (26 सितंबर) को कुछ असामाजिक तत्वों ने शांति भंग करने की कोशिश की थी, जिसे पुलिस ने एक से डेढ़ घंटे में नाकाम कर दिया। इस शुक्रवार को जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। डीएम ने बताया कि जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और दुकानें सामान्य रूप से खुले हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। कहा दंगाइयों की न कोई जाति होती है, न कोई धर्म। हम सबको ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा ताकि बरेली की गंगा-जमुनी तहजीब बरकरार रहे।