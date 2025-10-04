बरेली बवाल: सांसद-विधायक समेत सपा के कई दिग्गज नेता हाउस अरेस्ट, घरों के बाहर तैनात पुलिस बल

आंवला सांसद नीरज मौर्य नजरबंद (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। शहर में हालात को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस-प्रशासन ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के कई सांसद-विधायक समेत कई बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया। आंवला के सपा सांसद नीरज मौर्य, भोजीपुरा विधायक शहजिल इस्लाम और उनके पिता पूर्व विधायक इस्लाम साबिर को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। सांसद नीरज मौर्य को सर्किट हाउस से पुलिस अपने साथ ले गई, वहीं विधायक शहजिल इस्लाम और उनके पिता को सीबीगंज स्थित फार्म हाउस में नजरबंद किया गया।
इसके अलावा सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नेहा यादव, वरिष्ठ नेता वीरपाल यादव और हरिचरन कश्यप को उनके आवासों पर ही रोक दिया गया है। सपा जिलाध्यक्ष शिव चरण कश्यप के घर पर पार्टी के 14 पदाधिकारी भी पुलिस निगरानी में नजरबंद किए गए हैं।
नजरबंदी के बाद सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नेहा यादव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। बरेली में बवाल के बाद निर्दोष लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और वर्ग विशेष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। नेहा ने कहा हमारी पार्टी के नेताओं को हाउस अरेस्ट करना लोकतंत्र की हत्या है। हम इससे डरने वाले नहीं हैं, न्याय के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे।
इधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा नेताओं पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जब भी कहीं जाती है, वहां शोर मचाती है और माहौल खराब करने की कोशिश करती है। मौलाना ने कहा बरेली में अब शांति बहाल है, लेकिन सपा के नेता इसे अशांति में बदलने आ रहे हैं। हम बरेली को संभल नहीं बनने देंगे। उन्होंने प्रशासन से बाहरी नेताओं के प्रवेश पर रोक लगाने की भी मांग की।
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। बीते शुक्रवार (26 सितंबर) को कुछ असामाजिक तत्वों ने शांति भंग करने की कोशिश की थी, जिसे पुलिस ने एक से डेढ़ घंटे में नाकाम कर दिया। इस शुक्रवार को जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। डीएम ने बताया कि जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और दुकानें सामान्य रूप से खुले हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। कहा दंगाइयों की न कोई जाति होती है, न कोई धर्म। हम सबको ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा ताकि बरेली की गंगा-जमुनी तहजीब बरकरार रहे।
