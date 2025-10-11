Patrika LogoSwitch to English

बरेली

बरेली हिंसा: श्यामगंज में पुलिस पर फायरिंग और एसिड बोतल फेंकने वाला आरिफ गिरफ्तार, पूछताछ में हुआ ये खुलासा

26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद श्यामगंज फल मंडी के पास हुए उपद्रव और पुलिस पर फायरिंग व एसिड बोतल फेंकने के मामले में बारादरी पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी आरिफ पुत्र मुन्ने निवासी हजियापुर बताया जा रहा है।

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 11, 2025

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी आरिफ (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद श्यामगंज फल मंडी के पास हुए उपद्रव और पुलिस पर फायरिंग व एसिड बोतल फेंकने के मामले में बारादरी पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी आरिफ पुत्र मुन्ने निवासी हजियापुर बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे शनिवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की और अदालत में पेश किया।

आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर इस्लामिया इंटर कॉलेज में जुटने की अपील की गई थी। प्रशासन ने दुर्गा पूजा, दशहरा और उर्स के चलते इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने जुमा की नमाज के बाद जुलूस निकालने की कोशिश की।

पहली घटना दोपहर करीब साढ़े तीन बजे पुराना शहर सैलानी इलाके में हुई, जहां अनीस सकलैनी, साजिद सकलैनी और नदीम के नेतृत्व में 100 से 150 लोग आपत्तिजनक नारे लगाते हुए आगे बढ़े। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने बदतमीजी की। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस मामले में थाना बारादरी में 14 नामजद और 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

इसके कुछ घंटे बाद ही उपद्रवी फिर एकजुट होकर फल मंडी, श्यामगंज की ओर बढ़े। बताया गया कि वे हाथों में तख्तियां, अवैध हथियार और एसिड की बोतलें लेकर निकले थे। पुलिस और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन नदीम और अनीस सकलैनी के उकसाने पर भीड़ ने पुलिस पर पथराव, एसिड बोतलों और फायरिंग से हमला कर दिया।

हमले में थाना प्रभारी बारादरी के हमराह सिपाही सिद्धांत चौधरी के हाथ में गोली की रगड़ लगी और वर्दी जल गई, जबकि सिपाही आदित्य प्रताप सिंह भी घायल हो गया। पुलिस बल और अधिकारियों पर भी पथराव हुआ। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। मौके से पुलिस को 12 बोर की फायर की गई कारतूस, एसिड बोतलों के टुकड़े, ईंट-पत्थर और चप्पलें बरामद हुईं।

Published on:

11 Oct 2025 05:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली हिंसा: श्यामगंज में पुलिस पर फायरिंग और एसिड बोतल फेंकने वाला आरिफ गिरफ्तार, पूछताछ में हुआ ये खुलासा

