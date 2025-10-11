बरेली हिंसा: श्यामगंज में पुलिस पर फायरिंग और एसिड बोतल फेंकने वाला आरिफ गिरफ्तार, पूछताछ में हुआ ये खुलासा

पहली घटना दोपहर करीब साढ़े तीन बजे पुराना शहर सैलानी इलाके में हुई, जहां अनीस सकलैनी, साजिद सकलैनी और नदीम के नेतृत्व में 100 से 150 लोग आपत्तिजनक नारे लगाते हुए आगे बढ़े। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने बदतमीजी की। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस मामले में थाना बारादरी में 14 नामजद और 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।