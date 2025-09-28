Bareilly Violence: बरेली हिंसा का खुलासा! नदीम ने व्हाट्सएप से 1,600 लोग जुटाकर बिगाड़ा माहौल, जानें मौलाना तौकीर का कनेक्शन

Bareilly Violence: बरेली हिंसा का खुलासा! Image Source - 'X' @IANS
Bareilly Violence News Update Maulana Tauqeer: पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खां ने शहर के माहौल को बिगाड़ने के लिए खतरनाक साजिश रची। नदीम ने 55 लोगों को व्हाट्सएप कॉल की, जिनके जरिए शहर में बवाल कराने के लिए लगभग 1,600 लोग जुटाए गए। इन सभी को निर्देश दिया गया कि सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शन की तरह नाबालिगों को आगे रखें।
नदीम द्वारा जुटाई गई भीड़ ने खलील स्कूल तिराहे और श्यामगंज में हिंसा फैलाई। नदीम फिलहाल भूमिगत है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है।
पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे प्रारंभिक पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया कि मौलाना तौकीर का उद्देश्य ज्ञापन देने का नहीं, बल्कि इस्लामिया मैदान पर अनिश्चितकालीन धरना देकर शक्ति प्रदर्शन करना था।
चक महमूद निवासी अनीस सकलैनी और नदीम अराजक भीड़ की अगुवाई कर रहे थे। दोनों भीड़ को इस्लामिया मैदान की तरफ जाने के लिए उकसा रहे थे और मोबाइल कॉल के जरिए निर्देश दे रहे थे। पुलिस अब दोनों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की जांच कर रही है।
आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर पर 1982 से 2000 तक दर्ज पांच मुकदमों से संबंधित फाइलें अदालत से गायब हैं। 2019 में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और अब चार अन्य मुकदमे विचाराधीन हैं।
वर्ष 2023 में धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में मुकदमे की शासन अनुमति अभी शेष है। पुलिस सभी मामलों में अदालत में प्रभावी पैरवी कर आरोप साबित करने की योजना बना रही है।
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि सभी मामलों की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट तलब कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य है कि कानून के तहत सभी दोषियों को सजा दिलाई जाए।
