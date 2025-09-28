Patrika LogoSwitch to English

बरेली

Bareilly Violence: बरेली हिंसा का खुलासा! नदीम ने व्हाट्सएप से 1,600 लोग जुटाकर बिगाड़ा माहौल, जानें मौलाना तौकीर का कनेक्शन

Bareilly Violence News Hindi: बरेली में नदीम खां और मौलाना तौकीर की साजिश से शहर का माहौल बिगड़ा। व्हाट्सएप कॉल के जरिए 1,600 लोग हिंसा के लिए जुटाए गए। पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है।

2 min read

बरेली

image

Mohd Danish

Sep 28, 2025

bareilly violence nadeem maulana tauqeer instigates riot

Bareilly Violence: बरेली हिंसा का खुलासा! Image Source - 'X' @IANS

Bareilly Violence News Update Maulana Tauqeer: पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खां ने शहर के माहौल को बिगाड़ने के लिए खतरनाक साजिश रची। नदीम ने 55 लोगों को व्हाट्सएप कॉल की, जिनके जरिए शहर में बवाल कराने के लिए लगभग 1,600 लोग जुटाए गए। इन सभी को निर्देश दिया गया कि सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शन की तरह नाबालिगों को आगे रखें।

नदीम द्वारा जुटाई गई भीड़ ने खलील स्कूल तिराहे और श्यामगंज में हिंसा फैलाई। नदीम फिलहाल भूमिगत है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है।

आठ आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा

पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे प्रारंभिक पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया कि मौलाना तौकीर का उद्देश्य ज्ञापन देने का नहीं, बल्कि इस्लामिया मैदान पर अनिश्चितकालीन धरना देकर शक्ति प्रदर्शन करना था।

नदीम-अनीस के कॉल डिटेल से खुलेगा राज

चक महमूद निवासी अनीस सकलैनी और नदीम अराजक भीड़ की अगुवाई कर रहे थे। दोनों भीड़ को इस्लामिया मैदान की तरफ जाने के लिए उकसा रहे थे और मोबाइल कॉल के जरिए निर्देश दे रहे थे। पुलिस अब दोनों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की जांच कर रही है।

मौलाना तौकीर के 5 मुकदमे अदालत से गायब

आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर पर 1982 से 2000 तक दर्ज पांच मुकदमों से संबंधित फाइलें अदालत से गायब हैं। 2019 में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और अब चार अन्य मुकदमे विचाराधीन हैं।

वर्ष 2023 में धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में मुकदमे की शासन अनुमति अभी शेष है। पुलिस सभी मामलों में अदालत में प्रभावी पैरवी कर आरोप साबित करने की योजना बना रही है।

आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि सभी मामलों की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट तलब कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य है कि कानून के तहत सभी दोषियों को सजा दिलाई जाए।

Published on:

28 Sept 2025 07:27 am

Bareilly Violence: बरेली हिंसा का खुलासा! नदीम ने व्हाट्सएप से 1,600 लोग जुटाकर बिगाड़ा माहौल, जानें मौलाना तौकीर का कनेक्शन

बड़ी खबरें

बरेली

उत्तर प्रदेश

‘आई लव मोहम्मद’ विवाद के बाद बरेली में 48 घंटे के लिए टेलीकॉम सेवाएं निलंबित

बरेली

बरेली बवाल : तौकीर रजा समेत 180 नामजद, ढाई हजार उपद्रवियों पर दस मुकदमे दर्ज, 48 घंटे इंटरनेट सेवा बंद

बरेली

Bareilly Violence Update: मौलाना तौकीर रजा कौन है? कांग्रेस के बाद सपा से भी रहा है नाता

who is maulana tauqeer raza
बरेली

नफरती मौलाना और 7 उपद्रवी गए जेल, जहरीले बोल से कई बार की बरेली की फिजा बिगाड़ने की कोशिश

बरेली

मौलाना भूल गया था कि यूपी में सरकार किसकी है, ऐसा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी : योगी आदित्यनाथ

बरेली
