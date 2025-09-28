Bareilly Violence: बरेली हिंसा का खुलासा! नदीम ने व्हाट्सएप से 1,600 लोग जुटाकर बिगाड़ा माहौल, जानें मौलाना तौकीर का कनेक्शन

Bareilly Violence News Update Maulana Tauqeer: पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खां ने शहर के माहौल को बिगाड़ने के लिए खतरनाक साजिश रची। नदीम ने 55 लोगों को व्हाट्सएप कॉल की, जिनके जरिए शहर में बवाल कराने के लिए लगभग 1,600 लोग जुटाए गए। इन सभी को निर्देश दिया गया कि सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शन की तरह नाबालिगों को आगे रखें।