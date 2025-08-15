तिरंगे के रंग में रंगा बरेली, सायरन बजते ही 52 सेकेंड के लिए थम गए कदम, गूंज उठा राष्ट्रगान

सुबह ठीक 9 बजे चौराहों पर लगे साउंड सिस्टम से सायरन बजा तो लोग जहां थे, वहीं ठिठक गए। 52 सेकेंड तक राष्ट्रगान गूंजता रहा और फिर “भारत माता की जय” व “वंदे मातरम” के नारे माहौल में गूंज उठे। शहर में आजादी के 79वें पर्व पर तिरंगे की लहर, गीतों की गूंज और नारों की आवाज ने हर दिल में देशप्रेम का जज्बा भर दिया।