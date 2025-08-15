तिरंगे के रंग में रंगा बरेली, सायरन बजते ही 52 सेकेंड के लिए थम गए कदम, गूंज उठा राष्ट्रगान

बरेली। शहर में आजादी का जश्न तिरंगे की शान और देशभक्ति के जोश के साथ मनाया गया। सुबह से ही शहर में उत्सव का माहौल था। गांधी उद्यान, कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी और रिजर्व पुलिस लाइन तक हर जगह तिरंगा लहराया और देशभक्ति के गीत गूंजते रहे।
सुबह ठीक 9 बजे चौराहों पर लगे साउंड सिस्टम से सायरन बजा तो लोग जहां थे, वहीं ठिठक गए। 52 सेकेंड तक राष्ट्रगान गूंजता रहा और फिर “भारत माता की जय” व “वंदे मातरम” के नारे माहौल में गूंज उठे। शहर में आजादी के 79वें पर्व पर तिरंगे की लहर, गीतों की गूंज और नारों की आवाज ने हर दिल में देशप्रेम का जज्बा भर दिया।
गांधी उद्यान में मुख्य समारोह में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने ध्वजारोहण किया। महापौर उमेश गौतम, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, एमएलसी बहोरन लाल, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। यहां स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समां बांध दिया।
कमिश्नरी प्रांगण में मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने तिरंगा फहराया और अमर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने लोगों से अपने काम को पूरे मन से करने और आने वाली पीढ़ी को देश के वीर सपूतों की कहानियां सुनाने की अपील की।
कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने ध्वजारोहण किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को फिर से ‘सोने की चिड़िया’ और विश्व गुरु बनाना है। इस मौके पर द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं व शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया।
रिजर्व पुलिस लाइन में एसएसपी अनुराग आर्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिसकर्मियों को कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई पुलिसकर्मी मेडल और प्रशस्ति पत्र से नवाजे गए। जोगी नवादा में सौहार्द कायम रखने में योगदान देने वाले स्थानीय लोगों को भी सम्मानित किया गया, जबकि यूपी 112 पर तेज रेस्पॉन्स देने वाले सात पुलिसकर्मी भी सम्मान के हकदार बने।