बरेली के हस्तशिल्पी और उद्यमी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में दिखायेंगे अपने उत्पादों का हुनर

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की पहचान और हुनर को वैश्विक मंच देने के लिए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS-2025) का तीसरा संस्करण 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित हो रहा है। इस बार शो में हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े लगभग 120 उद्यमी अपने-अपने उत्पाद पेश करेंगे। इनमें बरेली मंडल के 29 उद्यमी भी शामिल हैं। वह जरी-जरदोजी से लेकर फार्मा और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तक अपनी कला और क्रिएटिविटी का जलवा बिखेरेंगे। मंडलायुक्त बरेली भूपेंद्र एस चौधरी ने बताया कि बरेली, बदायूँ, पीलीभीत और शाहजहाँपुर—में से सबसे ज्यादा 20 उद्यमी बरेली से शामिल हो रहे हैं। इनमें 8 ओडीओपी इकाइयाँ, 5 महिला/एमएसएमई उद्यमी, 4 नए निर्यातक और 3 नियमित निर्यातक हैं। बदायूँ से 2, पीलीभीत से 6 और शाहजहाँपुर से 1 उद्यमी अंतरराष्ट्रीय मंच पर मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे।
बरेली की पहचान काफी लंबे समय से जरी-जरदोजी रही है। इस कला को आगे बढ़ाते हुए वासिक (वनाकृति क्राफ्ट, केन एंड बैम्बू), नवाब (नवाब जरी आर्ट), रश्मि (रश्मि जरी आर्ट), शहनाम, शिखा, शालू सक्सेना (कमल ट्रेडर्स), अमित कुमार (अमन एटायर) और आतिफ खान (एस.ए. इंटरनेशनल) अपनी कारीगरी को प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा, गौरव मित्तल (एरोमैटिक एंड एलाईड – ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स), मनीष जैन (कैल्विन नैचुरल – मिंट), अभिनव (हाइड एंड सूटोर एक्जिम – लेदर प्रोडक्ट्स), संदीप झावर (अंजनी नंदन पैकेजिंग) और हर्षित गोयल (एचएनवी फार्मा – मेडिकल गुड्स) जैसे निर्यातक अपने नए और आधुनिक प्रोडक्ट्स लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतरेंगे।
शो में महिला उद्यमियों की भागीदारी भी मंडल का गौरव बढ़ाएगी। डॉ. सबीना खान (आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स), स्वाति यादव (सिल्क साड़ी), सुरभि सक्सेना (हैंडीक्राफ्ट), अंशी सक्सेना (रेडीमेड गारमेंट्स) और इशिका सक्सेना (आर्टिफिशियल ज्वैलरी, बदायूँ) अपनी इकाइयों के साथ शामिल हो रही हैं। वहीं, पीलीभीत से शईस्ता बी (वुड कार्विंग), दरख्शा बी (जरी वर्क), खुर्रम आफताब (वुड क्राफ्ट), मीना बेगम (जरी बीड वर्क) और शाहजहाँपुर से कुमकुम (जरी-जरदोजी) का हुनर मंच पर अपनी छाप छोड़ेगा।
बरेली मंडलायुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी ने कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का बड़ा मंच है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल कारोबार में वृद्धि होगी बल्कि नए निवेश और रोजगार के अवसर भी सामने आएंगे। उन्होंने उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि यह अवसर उनकी कारीगरी और उत्पादों को विश्व बाजार में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा।