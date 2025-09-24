बरेली के हस्तशिल्पी और उद्यमी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में दिखायेंगे अपने उत्पादों का हुनर

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की पहचान और हुनर को वैश्विक मंच देने के लिए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS-2025) का तीसरा संस्करण 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित हो रहा है। इस बार शो में हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े लगभग 120 उद्यमी अपने-अपने उत्पाद पेश करेंगे। इनमें बरेली मंडल के 29 उद्यमी भी शामिल हैं। वह जरी-जरदोजी से लेकर फार्मा और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तक अपनी कला और क्रिएटिविटी का जलवा बिखेरेंगे। मंडलायुक्त बरेली भूपेंद्र एस चौधरी ने बताया कि बरेली, बदायूँ, पीलीभीत और शाहजहाँपुर—में से सबसे ज्यादा 20 उद्यमी बरेली से शामिल हो रहे हैं। इनमें 8 ओडीओपी इकाइयाँ, 5 महिला/एमएसएमई उद्यमी, 4 नए निर्यातक और 3 नियमित निर्यातक हैं। बदायूँ से 2, पीलीभीत से 6 और शाहजहाँपुर से 1 उद्यमी अंतरराष्ट्रीय मंच पर मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे।