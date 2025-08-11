11 अगस्त 2025,

सोमवार

बरेली

बरेली के डॉ. विमल भारद्वाज बने उत्तर प्रदेश शासन में CEA समिति के सदस्य, मेडिकल क्षेत्र में करेंगे ये काम

उत्तर प्रदेश शासन ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विमल भारद्वाज को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट (CEA) समिति का सदस्य नियुक्त किया है।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 11, 2025

बरेली। उत्तर प्रदेश शासन ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विमल भारद्वाज को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट (CEA) समिति का सदस्य नियुक्त किया है। इस समिति की अध्यक्षता प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पार्थ सारथी सेन शर्मा कर रहे हैं। समिति में सचिव, विशेष सचिव, डीजी चिकित्सा सहित कुल 17 सदस्य शामिल हैं।

डॉ. भारद्वाज ने बताया कि यह समिति अस्पताल, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर जैसे क्लिनिकल संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक तय करती है। इसका मुख्य उद्देश्य मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। यह एक्ट 50 से अधिक बेड वाले अस्पतालों पर लागू होता है और प्रत्येक जिले में इसकी कमेटी गठित है।

वन एवं पर्यावरण मंत्री और विधायकों ने दी बधाई

नियुक्ति की खबर मिलते ही वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार, विधायक डॉ. राघवेंद्र शर्मा, आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आरके सिंह, डॉ. रवीश अग्रवाल, डॉ. अनूप आर्य, डॉ. राजीव गोयल, डॉ. विनोद पागरानी और डॉ. रतनपाल सिंह ने उन्हें बधाई दी।

क्या है क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट?

यह एक्ट क्लिनिकल संस्थानों के लिए मानक तय करता है और सुनिश्चित करता है कि मरीजों को सही इलाज और सुविधाएं मिलें।

