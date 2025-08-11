बरेली के डॉ. विमल भारद्वाज बने उत्तर प्रदेश शासन में CEA समिति के सदस्य, मेडिकल क्षेत्र में करेंगे ये काम

डॉ. भारद्वाज ने बताया कि यह समिति अस्पताल, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर जैसे क्लिनिकल संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक तय करती है। इसका मुख्य उद्देश्य मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। यह एक्ट 50 से अधिक बेड वाले अस्पतालों पर लागू होता है और प्रत्येक जिले में इसकी कमेटी गठित है।