सीएम डैशबोर्ड पर गिरी बरेली की रैंकिंग, डीएम ने अफसरों की लगाई फटकार, बोले—लापरवाही बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के इंडीकेटर को अगस्त से जोड़ा गया है। पिछले महीने विवाह न होने के चलते रैंकिंग गिर गई। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि 22 और 23 सितंबर को हर हाल में सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराए जाएं, ताकि इस माह के लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। समीक्षा में पाया गया कि रुहेलखंड नहर, खनन, कृषि और परिवहन विभाग की राजस्व वसूली लक्ष्य से काफी पीछे है। स्वामित्व योजना की प्रगति भी 70 से घटकर 69 फीसदी रह गई है। इतना ही नहीं, आईजीआरएस पोर्टल पर भी जिले की रैंकिंग एक प्रतिशत नीचे आ गई है।