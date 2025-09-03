बरेली का सत्संगी मर्डर केस: लोहे की मूसली से हुई थी बैंक अफसर दंपति की हत्या, छह साल बाद कोर्ट ने दी उम्र कैद की सजा

अनुराग भागवानी कभी ड्राइवर रहा, कभी ऑटो चलाया। आईपीएल से लेकर गली-कूचों तक का सट्टा खेलने का शौकीन था। कर्ज सिर चढ़ चुका था। घर का खर्च पत्नी के ब्यूटी पार्लर की कमाई से चलता, मगर किराया तक मुश्किल से निकलता। यहीं से उसकी मुलाकात हुई रूपा सत्संगी से हुई, पड़ोसियों की मानें तो नजदीकियां इतनी बढ़ीं कि मोहल्ले में चर्चाएं होने लगीं। अनुराग का दावा है रूपा अपने बीमार पति से आजिज हो चुकी थीं और उसने ही पति से छुटकारा दिलाने और उसे पांच लाख रुपये देने का लालच दिया और अनुराग फंस गया।